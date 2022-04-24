• 24 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 23 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. İzleyiciler ise Survivor yeni takımlar 2022 aramasına başladı. Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 24 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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