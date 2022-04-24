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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 23 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 23 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 24 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 23 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. İzleyiciler ise Survivor yeni takımlar 2022 aramasına başladı. Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 23 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 24 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor All Star'ın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelen 86. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Oyunda kazanan taraf takım kırmızı takım oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Böylelikle iletişim ödülünün de sahibi olan kırmızı takım yarışmacıları yakınlarıyla görüntülü olarak görüştü.

5DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TALİHSİZ KAZA

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TALİHSİZ KAZA

Survivor All Star 2022'nin bu akşam ekrana gelen bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda talihsiz bir an yaşandı. Parkurda koşarken engeli aşmaya çalışan Nisa Bölükbaşı, acılar içinde kıvrandı.

6SURVİVOR NİSA, YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

SURVİVOR NİSA, YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Genç yarışmacı acılar içerisinde kıvranırken, Barış Murat Yağcı, telaşlı bir şekilde Nisa Bölükbaşı'na "Ne oldu?" dedi.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İletişim ödülünün ne olduğunu duyan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dün yapılan konsey gecesinde en çok oy alan isim Gökhan, haftanın birinci eleme adayı seçilmişti.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım maviler olduğu için takım konseye gitti.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 23 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

11İKİNCİ ELEME ADAYI KİM

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Evrim, haftanın ikinci eleme adayı seçildi.

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