Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 22 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 22 Nisan 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. İzleyiciler ise Survivor yeni takımlar 2022 aramasına başladı. Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 1. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
Survivor 2022 son bölümde Acun Ilıcalı tarafından yeni takımlar ve yer değiştiren yarışmacılar açıklandı.
"TAHMİN ETMEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"
Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. 'Olmaz' dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İlerleyen dönemlerde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü" dedi.
NAGİHAN VE HİKMET AYNI TAKIMDA
Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında kendisi hakkında yorum yapan Hikmet'e hakaretler savuran Nagihan, 1 ödülden men cezası almıştı. İkilinin aynı takımda olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Nagihan, açıkçası Hikmet'le yaşadığınız sorunda karşı takımlarda olmanın verdiği negatif enerjinin patlaması oldu. Çok eski arkadaşlığınız var, bazı şeyler yaşanmış oldu ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyoruz. Bu gerilimin aynı takımda olduğunuzda süreceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.