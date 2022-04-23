Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 22 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

NAGİHAN VE HİKMET AYNI TAKIMDA

Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında kendisi hakkında yorum yapan Hikmet'e hakaretler savuran Nagihan, 1 ödülden men cezası almıştı. İkilinin aynı takımda olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Nagihan, açıkçası Hikmet'le yaşadığınız sorunda karşı takımlarda olmanın verdiği negatif enerjinin patlaması oldu. Çok eski arkadaşlığınız var, bazı şeyler yaşanmış oldu ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyoruz. Bu gerilimin aynı takımda olduğunuzda süreceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.