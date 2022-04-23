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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 22 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 22 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 23 Nisan 2022 - 00:24 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 22 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 22 Nisan 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. İzleyiciler ise Survivor yeni takımlar 2022 aramasına başladı. Survivor'da yeni takımlar belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 22 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 1. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 23 Nisan 2022 - 00:24 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilk turunda kadınlar yarıştı. Kadınlar yarışında 8'e ulaşan ilk takım ilk turun galibi oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Kadınlar yarışında skor 7-7 iken Sema ve Nagihan karşılaşması oldu. Nagihan'ın sayısını almasıyla beraber ilk turun galibi Gönüllüler oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da Anıl-Hikmet karşılaşması sonrasında ise Ünlüler 6-5 skorluk ile öne geçti.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Barış ve Ogeday karşılaşmasının kazananının Barış olmasıyla beraber skor 7-5 oldu.

6DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Erkekler yarışını kazanan takım ise Ünlüler oldu. En iyiler turunda 3-0'lık skor ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor 2022 son bölümde Acun Ilıcalı tarafından yeni takımlar ve yer değiştiren yarışmacılar açıklandı.

8TAHMİN ETMEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

"TAHMİN ETMEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. 'Olmaz' dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İlerleyen dönemlerde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü" dedi.

9YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, yeni oluşturulan mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını anlattı. Buna göre kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan, Barış yer alırken mavi takımda da Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan yer aldı.

10NAGİHAN VE HİKMET AYNI TAKIMDA

NAGİHAN VE HİKMET AYNI TAKIMDA

Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında kendisi hakkında yorum yapan Hikmet'e hakaretler savuran Nagihan, 1 ödülden men cezası almıştı. İkilinin aynı takımda olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Nagihan, açıkçası Hikmet'le yaşadığınız sorunda karşı takımlarda olmanın verdiği negatif enerjinin patlaması oldu. Çok eski arkadaşlığınız var, bazı şeyler yaşanmış oldu ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyoruz. Bu gerilimin aynı takımda olduğunuzda süreceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Takımları ayrılan Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan arasında yaşanan erkeklik kavgası konseye damga vurdu.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Adem :" Erkeklik yapmayın şimdi" --- Atakan:" Erkekliği sen yapıyorsun ne erkekliği"

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Adem :" Sen onu sorgulayamazsın, sana ne yani" ---- Atakan:" Sanane ne oğlum o zaman benim erkekliğimden"

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler olduğu için takım konseye gitti. Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 22 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Gökhan, haftanın birinci eleme adayı seçildi.

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