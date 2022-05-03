Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

YOKLUK ADASI YOK!

Ilıcalı yarışmacıların çok sevindiği bir açıklama daha yaptı. Ilıcalı, "Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok" dedi ve yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Yokluk adasına en çok giden isimlerden biri olan Evrim büyük sevinç yaşadı.