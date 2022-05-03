• 03 Mayıs 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dördüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde yokluk adasıyla ilgili yeni kararı açıkladı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 03 Mayıs 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
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Survivor'da dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
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Acun Ilıcalı ayrıca şu açıklamalarda bulundu: Şampiyonluk tam olarak 1 Haziran'da başlayacak. Survivor'un gördüğü en yüksek ödüller sizin olacak. Bol bol uçacaksınız. Büyük finale doğru gidiyoruz. Hayatımda bu kadar istekli bir grupla olmadım. Yakın zamanda Yunan Survivor'la birlikte oyunlar olacak.
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