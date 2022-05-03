Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
• 03 Mayıs 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı dördüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde yokluk adasıyla ilgili yeni kararı açıkladı. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 03 Mayıs 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...
ABONE OL

Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilk turunda kadınlar yarıştı. İlk turu kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

İkinci turunda ise erkekler yarışı ekranlara geldi. İkinci turu da Gönüllülerin kazanmasıyla beraber dokunulmazlık oyununu alan taraf Gönüllüler oldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Dokunulmazlığı kazanan takım kahvaltı ödülünü kazandı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Ayrıca özel jet ile alınacak yarışmacılar seyahat etti.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklama ise yarışmacıları şoke etti.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da Acun Ilıcalı yarışmacıları sevindiren açıklama yaptı. 'Bunun artık kazanını kaybedeni olmaz' diyen Acun Ilıcalı, takımlara bayram hediyesi verdi. Acun Ilıcalı iki takımın da villada kalacağını aktardı.

9YOKLUK ADASI YOK

YOKLUK ADASI YOK!

Ilıcalı yarışmacıların çok sevindiği bir açıklama daha yaptı. Ilıcalı, "Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok" dedi ve yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Yokluk adasına en çok giden isimlerden biri olan Evrim büyük sevinç yaşadı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Acun Ilıcalı ayrıca şu açıklamalarda bulundu: Şampiyonluk tam olarak 1 Haziran'da başlayacak. Survivor'un gördüğü en yüksek ödüller sizin olacak. Bol bol uçacaksınız. Büyük finale doğru gidiyoruz. Hayatımda bu kadar istekli bir grupla olmadım. Yakın zamanda Yunan Survivor'la birlikte oyunlar olacak.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Günün dokunulmazı Ünlüler takımında Sema ve Anıl oldu, Gönüllülerde ise Nagihan ile Atakan oldu.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

2 Mayıs günü dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybettiği için konseye gittiler.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde Merve ile Sude'nin ismi yazıldı.

16Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde yapılan oylamada dördüncü eleme adayı Sude oldu.

17Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 2 Mayıs Survivorda dördüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Haftanın eleme adayları: Barış, Ayşe, Evrim ve Sude oldu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 2 Mayıs Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu’nun paylaşımına yorum yağdı: ‘Benim bayramım sensin’

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları: 'Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum'

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları: 'Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum'

Feyza Aktan, Özcan Deniz’in iddiasına isyan etti: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım

Feyza Aktan, Özcan Deniz’in iddiasına isyan etti: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım