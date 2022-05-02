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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 1 Mayıs Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 1 Mayıs Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
• 02 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 1 Mayıs Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 1 Mayıs 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 1 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 02 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Kadınlar etabına Ünlüler takımı iyi başladı. Ünlüler takımı ilk maçlarını 3-1, ikinci maçlarını 5-3, üçüncü maçlarını ise 7-5 önde tamamladı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Gönüllüler takımı son maçlarda Nagihan'ın attığı sayılarla durumu 7-6'ya getirse de Ünlüler takımından Sema, son maçta attığı sayı ile maçları 8-6 yaptı.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

8-6 biten etabın sonucunda Ünlüler takımı toplam skorda 1-0 öne geçti.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

1 Mayıs Survivor Dokunulmazlık Oyunu'nda erkekler etabını Gönüllüler Takımı 8-4 kazandı. Gönüllüler takımı erkekler etabının ilk maçlarını 2-1 önde tamamladı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

İkinci maçlarda Ünlüler takımı öne geçerek maçları 4-2 önde tamamladı. Üçüncü eşleşmelerde Gönüllüler takımı öne geçerek karşılaşmaları 5-4 önde tamamladı. Dördüncü eşleşmelerde Gönüllüler takımı oynadığı tüm maçları kazanarak maçları 8-4 önde tamamladı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

8-6'lık etabın ardından Gönüllüler takımı genel skoru 1-1 yaptı. Bu skorla haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi final etabında belirlendi.

8Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı

Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı?

1 Mayıs 2022 Pazar günü Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler (Mavi) takım kazandı.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

1 Mayıs 2022 Pazar Survivor'da dokunulmazlık oyunu ödülü, etli, pilavlı, profiterollü ve revanili nohut. Kazanan takım yemeklerini portakal evinde rahatça yiyecek. Ayrıca kazanan takım Tolgahan Sayışman'ın son filmi 'Aynasız Haluk'u izleyecek.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da ilk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kazanmış Gönüllüler takımında Evrim, yokluk adasına giden ilk isim olmuştu.

11BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM

BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM?

Dokunlmazlık oyununu Ünlüler kaybettiği için takım konseye gitti.

12İKİNCİ ELEME ADAYI KİM

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?

İkinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ise yapılan oylama sonucu yokluk adasına giden isim son günlerde adada en fazla konuşulan isim Barış olmuştu.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Gönüllüler takımında Atakan ve Nagihan dokunulmaz olurken, Ünlüler takımında Anıl ve Seda dokunulmaz oldu.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 1 Mayıs Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde yapılan oylamada en çok alan Ayşe, haftanın üçüncü eleme adayı seçildi.

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