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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 9 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 9 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 10 Nisan 2022 - 00:20 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 9 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 9 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 10 Nisan 2022 - 00:20 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor AllStar 2022'nin 9 Nisan Cumartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülüne kim gitti? Survivor eleme adayı kim oldu?

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı.

4KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın oyuncular arasında ilk mücadele Yağmur ile Nagihan arasında oynandı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İlk oyunda kazanan Yağmur oldu ve gönüllüler takımı ilk sayısını hanesine yazdırdı. Ardından parkura Sema - Evrim ikilisi çıktı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Bu mücadeleden galip ayrılan Sema oldu ve skor 1-1'lik beraberlikle güncellendi. Üçüncü oyun ise Seda - Gizem arasında gerçekleşti bu oyunda da başarılı atışlarıyla kazanan Seda oldu ve skor 2-1 gönüllüler lehine değişti.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İlk etabın kadınlar mücadelesinde son olarak Merve-Nisa ikilisi sahneye çıktı. Nisa bu oyundan galip ayrılarak skoru 3-1'e taşıdı ve kadınlar mücadelesini ilk etabını kazanan takım gönüllüler oldu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda skor bazında hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım gönüllüler takımı oldu ve dokunulmazlık zırhını elde etti.

9SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununda başarılı performans grafiği çizen ve takımın en başarılı gönüllüler takımı yarışmacılarından Anıl Berk Baki'ye dokunulmazlık sembolü verildi.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor All Star'da iletişim ödüllü haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

11SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İletişim ödülünü zorlu parkurda başarılı olan gönüllüler takımı kazandı ve sevdikleriyle doyasıya görüşme hakkına sahip oldu.

12İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 8 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen isim Barış olmuştu.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

9 Nisan Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununu bir kez daha gönüllüler kazandığı için konseye ünlüler takımı gitti.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 9 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da 9 Nisan Cumartesi akşamı ikinci eleme adayı olarak seçilen isim Gizem oldu.

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