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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 09 Nisan 2022 - 00:42 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 8 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 8 Nisan 2022 Cuma akşamı gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 09 Nisan 2022 - 00:42 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Haftanın dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Sema, Ogeday, Hikmet, Atakan, Sude ve Anıl arasında çıkan tartışmalar silsilesi seyircileri şoke etti. Takımların dokunulmazlık için mücadele ettiği sırada bechte bekleyen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Murat Ceylan'ın uyardığı taraflara takım arkadaşları müdahale etti. Oyun sonrası Sude ve takım arkadaşı Anıl arasında da sesler yükseldi. Sude'yi Nisa sakinleştirdi.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışın sonunda Ogeday ve Sema karşı karşıya geldi. Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırttı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'un 8 Nisan akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Bu oyunun ilk etabında kadın yarışmacılar yerini aldı. Kadınlar yarışını kazanan taraf Gönüllüler oldu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İkinci etapta parkurda yerini alan erkekler ise kıran kırana mücadele etti.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Bu yarışı alan taraf ise Ünlüler oldu. Böylelikle en iyiler yarıştı ve dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler oldu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandığı için konseye ünlüler takımı gitti.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 8 Nisan Survivorda eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da 8 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen isim Barış oldu.

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