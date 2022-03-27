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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
• 27 Mart 2022 - 00:24 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 27 Mart 2022 - 00:24 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için parkurda ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-0 lık skorla Ünlüler oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Ünlüler hem kadınlarda hem de erkeklerde yenerek toplam 2-0 dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Buna göre Gönüllüler en az 3 eleme adayı çıkartmış olacak.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

İlk eleme konseyinde aday olan isim yine Gönüllüler takımından Evrim olmuştu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylamanın sonucu Acun Ilıcalı açıkladı.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 26 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

En yüksek oyu alan Hikmet haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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