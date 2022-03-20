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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
• 20 Mart 2022 - 00:34 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 19 Mart 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 20 Mart 2022 - 00:34 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunları yine nefesleri kesti. Yarışmacılar kaydıraktan kayıp kovalarına su doldurup en az şekilde su kaybedip platforma ulaşıp sularını cam haznenin içine doldurup platformu açıp iki başarılı atış yapmaya çalıştı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Kadınlarda sakatlıkları süren Sema ve Merve bu mücadelede yarışamazken kadınların mücadelesinde kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Erkekler mücadelesinde ise 7-5'ten skoru 7-7'ye getiren Ünlüler takımı en iyi erkek yarışmacıların mücadelesinde Ünlüler takımından Atakan, Gönüllüler takımından Berkan mücadele etti.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Berkan sayıyı takımına kazandırdı ve 2-0'lık skorla Survivor'da Gönülüler takımı ikinci dokunulmazlığın sahibi oldu

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı burger ödülünün de sahibi oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Dün akşam yapılan konseyde haftanın ilk eleme adayı belli olmuştu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylama sonucu Mert haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

9SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen ikinci dokunulmazlığın ardından Ünlüler takımı konseyinde en çok ismi yazılan isim haftanın ikinci eleme adayı oldu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Acun Ilıcalı ikinci eleme adayını açıkladı.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 19 Mart 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda Barış en fazla oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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