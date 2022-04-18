Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 17 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü?

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.