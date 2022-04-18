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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 17 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü?
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 17 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü?
• 18 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 17 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 17 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. Cuma akşamı yapılan oylamada birinci gitme adayı Evrim seçilmişti. Cumartesi gecesi yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı Ayşe seçilmişti. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 18 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Mücadelede kadınlar yarışını 8-3 ünlüler kazandı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Erkekler yarışında ise iki takım 7-7 beraberliğe kadar geldi. Batuhan'ın sayısı ile kazanan ünlüler takımı oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Dokunulmazlığı kazanan ünlüler,klasik araçlarla lüks bir villaya gittiler ve her bir yarışmacı karaoke yaptı. Ardından yarışmacılar muhteşem bir sofrada bir araya geldi.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Birbirinden renkli kostümleri giyen yarışmacılar, Michael Jackson konseptli partide stres attı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Oyunu ünlüler kazandıktan sonra Barış, gözyaşları içinde kalan gönüllüleri teselli etmeye başladı. Bunu gören Nisa'nın tepkisi ise hiç beklenmedik şekilde oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

'Çıldıracağım ya!' şeklinde sözler sarf eden Nisa, ''Kızlar ağlarken yanına Barış gitti, benim de gülesim geldi. Barış kadınları döven insan, ağlatan insan şimdi ne yapıyor ya! Çünkü onu en iyi tanıyan benim burada. Kadınları ağlatan insan, kadınları teselli etmeye çalışırken gördüm şok oldum. Tek derdi şov.'' ifadelerini kullandı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Ada konseyinde söz alan Barış, ''Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, çşk negatiflerdi ağlıyorlardı. Yanlarına gittim. Birçok yarışmacının yanına gittim. Ama Sude ile Yağmur ekstra üzüntüleri vardı. O sırada sevinemedim, empati kurdum.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Tabi bazı şeyler duydum bu da canımı sıktı. Nisa benimla alakalı yerli yersiz, kadınları döven, kadınları ağlatan adam, takımdaki kızları teselli ediyor, şov yapıyor ifadesini kullanmış.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Biz yarışırken ailelerimiz sevenlerimiz izlerken, herkesin sıfırdan hikayesi varken neden bu tarz kirli düşünceleri içinde barındırıp bana karşı kini öfkesi var anlamıyorum. Kadınları ağlattığımı, dövdüğümü neye dayandırarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Kendi arkadaşlarını teselli etmem neden ona bu kadar dert oldu onu merak ediyorum.'' dedi.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.

12BARIŞ SENİ DÖVDÜ MÜ

"BARIŞ SENİ DÖVDÜ MÜ?"

Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu. Ağlayan kadını teselle etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten. " açıklamasında bulundu.

13SURVİVOR ELEME ADAYLARI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İki dokunulmazlık yarışını kaybedne gönüllüler takımı Evrim ve Ayşe'yi potaya, Yokluk Adasına göndermişti.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Ünlülerde kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Atakan birinci. Gönüllülerde Hikmet ile Sude birinci oldu. Böylelikle birinci seçilen isimler dokunulmazlığı kazandı.

16Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler olduğu için takım konseye gitti.

17Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

18Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 17 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü

Konseyde yapılan oylama sonucu Nisa seçilerek haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

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