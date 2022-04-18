Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 17 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nisa-Barış kavgası: Seni dövdü mü?
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 17 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. Cuma akşamı yapılan oylamada birinci gitme adayı Evrim seçilmişti. Cumartesi gecesi yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı Ayşe seçilmişti. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
'Çıldıracağım ya!' şeklinde sözler sarf eden Nisa, ''Kızlar ağlarken yanına Barış gitti, benim de gülesim geldi. Barış kadınları döven insan, ağlatan insan şimdi ne yapıyor ya! Çünkü onu en iyi tanıyan benim burada. Kadınları ağlatan insan, kadınları teselli etmeye çalışırken gördüm şok oldum. Tek derdi şov.'' ifadelerini kullandı.
Biz yarışırken ailelerimiz sevenlerimiz izlerken, herkesin sıfırdan hikayesi varken neden bu tarz kirli düşünceleri içinde barındırıp bana karşı kini öfkesi var anlamıyorum. Kadınları ağlattığımı, dövdüğümü neye dayandırarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Kendi arkadaşlarını teselli etmem neden ona bu kadar dert oldu onu merak ediyorum.'' dedi.
Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.
"BARIŞ SENİ DÖVDÜ MÜ?"
Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu. Ağlayan kadını teselle etmeye gittiğini gördüğümde bana komik geldi. Kızlarla da bunu konuştum zaten. " açıklamasında bulundu.