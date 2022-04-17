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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 16 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 16 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 17 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 16 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. Dün akşam yapılan oylamada birinci gitme adayı Evrim seçilmişti. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 17 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Gönüllüler takımı bir eleme adayı daha çıkarmamak için, Ünlüler takımı ise 'Kemik kadro' diye adlandırdıkları takımdan kimse gitmesin diye sahaya çıktı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor 2022 All Star'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için iki takım kıyasıya mücadele etti. Çamurla dolu parkurda yarışmacılar adeta çamura boyandı.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Engelleri aşarak finale gelen yarışmacılar finalde üst üste iki masanın yer aldığı dubaları masaları düşürmeden devirmeye çalıştı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Erkeklerde Adem sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken günün sonunda ikinci dokunulmazlığı kazanan takım aynı zamanda ödülünde sahibi oldu.

6SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazandı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Erkekler mücadelesinde de Ünlüler takımı 8-3'lük skorla kazanarak ikinci dokunulmazlık oyunun da sahibi oldu.

8İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜÇÜNCÜ KEZ ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜÇÜNCÜ KEZ ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI!

Survivor All Star'da iletişim ödüllerini sadece iki kez kazanabilen Ünlüler takımı bu kez iletişim ödüllerindeki başarısızlığı son vererek üçüncü kez iletişim ödülünü kazandı ve arkadaşları ile mesajlaşma hakkını elde etti.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dün akşam ekrana gelen son bölümde haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim olmuştu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Haftanın 1. eleme adayı olan Evrim, "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" demişti.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Yokluk adasına giden Evrim, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler olduğu için takım konseye gitti.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe, Yağmur, Hikmet ve Nisa'nın isimleri yazıldı.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 16 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı seçildi.

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