Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 16 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜÇÜNCÜ KEZ ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI!

Survivor All Star'da iletişim ödüllerini sadece iki kez kazanabilen Ünlüler takımı bu kez iletişim ödüllerindeki başarısızlığı son vererek üçüncü kez iletişim ödülünü kazandı ve arkadaşları ile mesajlaşma hakkını elde etti.