Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 15 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 15 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 16 Nisan 2022 - 00:39 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 15 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 15 Nisan 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 1. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 16 Nisan 2022 - 00:39 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
ABONE OL

Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Hızla azalan ünlüler takımı ile takımından aday çıkarmak istemeyen gönüllüler takımının kıyasıya rekabetinin sahne aldığı bölümde heyecan dorukta.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlığın ilk turu olan kadınlar mücadelesinin galibi Ünlüler takımı oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İkinci turunda ise erkekler mücadele etti. İkinci turun galibi ise Gönüllüler takımı oldu ve Best Of (En iyiler) yarışına kaldı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımından Gökhan ile karşılaşan Adem, parkurda sakatlandı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Oyunun bitmesiyle kenara gelen Adem'in acısı yüzünden anlaşıldı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

En iyilerde 2 - 2'ye gelen skorda dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına kaldı. Gönüllüler takımında bayrağa Seda ve Hikmet çıkarken, Ünlüler takımında Nagihan ve Atakan çıktı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Ünlüler takımında atışı Nagihan yaparken Gönüllüler takımında ise Hikmet yaptı.

9DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Hikmet - Nagihan yarışının kazananı Nagihan oldu ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da geçtiğimiz hafta en az oyu alarak elenen isim Gizem olmuştu.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Ünlülerde kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Atakan birinci. Gönüllülerde Anıl ile Seda birinci oldu. Böylelikle birinci seçilen isimler dokunulmazlığı kazandı.

12TAKIMLAR KARIŞACAK MI

TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu" dedi.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında konuyla ilgili anket açtığını belirterek "Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da oynanan üç dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Ünlüler oldu.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım gönüllüler olduğu için takım konseye gitti.

16Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

17Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 15 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim seçilerek haftanın ilk eleme adayı oldu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 15 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 15 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!

Merve Özbey’den itiraf: Babam çok kötü bir kocaydı!

Aslı Enver'i müstakbel kayınvalidesi en ön sıradan izledi

Aslı Enver'i müstakbel kayınvalidesi en ön sıradan izledi

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı! 1,5 yaşındaki kızı da...

Miss Turkey güzeli Gizem Koçak dehşeti yaşadı! 1,5 yaşındaki kızı da...