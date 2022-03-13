• 13 Mart 2022 - 00:41 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 12 Mart 2022 Cumartesi akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 13 Mart 2022 - 00:41 • Son Güncelleme:
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan olmuştu.
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Mert Batuhan’ı ve bir kişi de Barış’ı yazdı. Diğer bütün oylar Mert’e çıkınca Mert ve Acun Ilıcalı çok şaşırdı. Mert her zamanki gibi tepki gösterdi. Böylelikle ikinci eleme adayı Mert oldu.