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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
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• 13 Mart 2022 - 00:41 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 12 Mart 2022 Cumartesi akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 13 Mart 2022 - 00:41 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Survivor All Star’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı belli oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Survivor Dokunulmazlık Oyunu, takımlar bu gece Ünlüler takımından Batuhan'ın meydan okuması sonucu dokunulmazlık oyunu olarak oynanan voleybolda karşı karşıya geldi.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Takımlar voleybol karşılaşmalarını kadın erkek dörderli takımlar halinde karma oynadı. Survivor'ın yeni parkurunda yarıştı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Voleybol karşılaşmalarında 5 olan takımına 1 puan kazandırdı. Dokunulmazlık oyunu voleybol mücadelelerinde genel skorda 10 olan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Gönüllüler takımı çabuk toparlandı ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 kazanmasını bildi.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

10-6 biten oyun sonucu Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ve ödülü kazandı. Murat Ceylan dokunulmazlık sembolünü Hikmet'e verdi.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
9SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan olmuştu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı belli oldu.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Konseyde ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi hariç herkes MERT yazdı.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Mert Batuhan’ı ve bir kişi de Barış’ı yazdı. Diğer bütün oylar Mert’e çıkınca Mert ve Acun Ilıcalı çok şaşırdı. Mert her zamanki gibi tepki gösterdi. Böylelikle ikinci eleme adayı Mert oldu.

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 12 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

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