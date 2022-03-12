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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
• 12 Mart 2022 - 00:45 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 11 Mart 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 12 Mart 2022 - 00:45 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı ve berabere geldi.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununu ilk kadınlar daha sonra erkekler oynadı. Dokunulmazlık oyununda iki takımın erkekleri ve kadınları çok çekişmeli bir oyun oynadı ve berabere geldi.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Bu durumda ünlüler ve gönüllüler bayrak mücadelesine çıktı. Son ana kadar berabere giden en iyiler yarışında 2-2 gelen ünlüler ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlığı kimin kazanacağı bayrak sayısına bağlıydı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

O son sayı da Berkan'ın atışı ile belli oldu. Dokunulmazlığı ve büyük ödülü gönüllüler takımı kazandı.

611 MART 2022 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

11 MART 2022 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Mart 2022 akşamı Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bir aday seçti.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için yarışmacılar kadın yarışmacılardan birinin ismi yazılmadı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 11 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Dolayısıyla haftanın ilk eleme adayı erkek oldu. Ünlüler takımından en fazla oy alarak ilk gitme adayı Sercan Yıldırım oldu.

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