Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 10 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Anıl ise, ''Spocu ahlakına gelecek olursak benim hatırladığım kadarıyla benim ağzımdan sporcu ahlakı ile ilgili bir şey çıkmadı. Eşit ve adil yarıştığımı düşünüyorum. Çarpıştığımız doğrudur, agresf oynuyorum bunu kabul ediyorum.'' dedi.