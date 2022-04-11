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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 10 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 10 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
• 11 Nisan 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 10 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 10 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış olurken ikinci eleme adayı Survivor Gizem olmuştu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 10 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 11 Nisan 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu için iki takım da ter döktü. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

İki takım da en iyilerini çıkardı. Üçüncü dokunulmazlığın kazananı da gönüllüler oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Ünlüler best off'a Adem, Atakan, Seda ve Nagihan'ı çıkarırken gönüllüler en iyilerde Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ı tercih etti. Anıl'ın sayısı ile dokunulmazlık sahibini buldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Oyunu kazanan takım lazanya ödülünün sahibi oldu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Batuhan, Anıl'a kaybettiği oyunun hemen akabinde rakibine sert oynadığına yönelik sert sözler sarf etmiş ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Konseyde ise Batuhan tartışma hakkında, Anıl'ın sportmence oynamadığını belirtti. Batuhan, ''Bunun ahlakla alakası yok, bunu söylemem için de 24 yıllık sporcu olmama gerek yok.'' dedi.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Anıl ise, ''Spocu ahlakına gelecek olursak benim hatırladığım kadarıyla benim ağzımdan sporcu ahlakı ile ilgili bir şey çıkmadı. Eşit ve adil yarıştığımı düşünüyorum. Çarpıştığımız doğrudur, agresf oynuyorum bunu kabul ediyorum.'' dedi.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Karacakaya da cevaben şu sözleri sarf etti: ''Oradayken istediğini yap her şey mübah, sonra kardeşim tebrik ederim, Orada tutarsızlık var. Oradaki saygını parkura yedirsen, tamam eyvallah.''

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Ünlülerde kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Adem birinci. Gönüllülerde Anıl ile Sude birinci oldu. Böylelikle birinci seçilen isimler dokunulmazlığı kazandı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor'da oynanan üç dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler oldu.

11BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu.

12İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. eleme adayı ise dün akşam itibarıyla belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Haftanın üçüncü dokunulmazlığı sonrası yeni eleme adayını belirlemek için ünlüler takımı konseye gitti.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

15ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 10 Nisan Pazar akşamı üçüncü eleme adayı olarak seçilen isim Perviz oldu.

16Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 10 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

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