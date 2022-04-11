• 11 Nisan 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 10 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 10 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış olurken ikinci eleme adayı Survivor Gizem olmuştu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 10 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 11 Nisan 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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Batuhan, Anıl'a kaybettiği oyunun hemen akabinde rakibine sert oynadığına yönelik sert sözler sarf etmiş ve ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Konseyde ise Batuhan tartışma hakkında, Anıl'ın sportmence oynamadığını belirtti. Batuhan, ''Bunun ahlakla alakası yok, bunu söylemem için de 24 yıllık sporcu olmama gerek yok.'' dedi.
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