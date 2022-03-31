• 31 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!
Survivor All Star'da yarışması ve enerjisiyle sevilen Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaştı. Onuk'un o pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
• 31 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:
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Survivor 2020 ile adını duyuran ve macerasına Survivor 2022 ile devam eden Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da takipçisi hızla yükselen Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu geldi.
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Berkan Karabulut ile ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Lale Onuk'un babası Türk, annesi Polonya asıllıdır.