Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!
• 31 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!

Survivor All Star'da yarışması ve enerjisiyle sevilen Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak pozunu paylaştı. Onuk'un o pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

• 31 Mart 2022 - 14:57 • Son Güncelleme:
1Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı
ABONE OL

Survivor 2020 ile adını duyuran ve macerasına Survivor 2022 ile devam eden Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da takipçisi hızla yükselen Lale Onuk'tan dekolteli yatak pozu geldi.

2LALE ONUK YATAK POZUNU PAYLAŞTI

LALE ONUK YATAK POZUNU PAYLAŞTI!

Miss Turkey yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya hesabından yatak görüntüsünü paylaştı.

3Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

Yatakta dekolteli pozunu paylaşan Lale Onuk'a, "Manzara ateş...", "Çok güzelsin", "Mis gibi" tarzında yorumlar geldi.

4Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

Berkan Karabulut'u 10 yıldır tanıdığını ifade eden Onuk, tarzı ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekiyor.

5Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan Lale Onuk, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

6Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

Berkan Karabulut ile ilişkisiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Lale Onuk'un babası Türk, annesi Polonya asıllıdır.

7Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

Onuk, Varşova Sosyal Bilimler Ve Psikoloji Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nü tamamladı.

8Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

Miss Turkey 2018'de son 20 finalist arasında yer aldı.

9Survivor Berkan Karabulutun sevgilisi Lale Onukun son pozuna beğeni yağdı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!

Mete Horozoğlu'nun yeni imajı şaşırttı!

Seda Sayan'dan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim!

Seda Sayan'dan tepki geldi: Sözlerim çarpıtıldı, çok sinirliyim!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un son pozuna beğeni yağdı!

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'