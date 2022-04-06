Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...
Survivor'da heyecan artık nefesleri kesmeye başladı. Dün gece itibariyle haftanın 4. eleme adayının da belli olduğu yarışmada bu kez kimin eleneceği merak konusu olmuştu. İşte son olarak Yasin Obuz'un veda ettiği Survivor All Star'da elenen son isim...
SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?
Survivor 2022 All Star yarışmasının 4. ve son eleme adayı dün akşam belli olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir kişinin ismini vermişti ve haftanın son eleme adayı belli olmuştu. Bu gece adaya veda eden isim belli oldu...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlıkların akabinde merakla beklenen ödül mücadelesi gerçekleşti. Ödül oyununun kadınlar etabını ünlüler kazandı. Erkeklerde kazanan da gönüllüler oldu. İki takım da best off'da en iyileri ile mücadele etti. Parviz'in sayısı ile oyunun kazananı ünlüler oldu.
SURVİVOR'DA GERGİN ANLAR YAŞANDI!
Oyunun ardından Parviz'in Ogeday'a hitaben 'kürekçi değil kick boksçu var burada!' ifadesini kullanmasının ardından gergin anlar yaşandı. Ogeday ile Parviz aralarında konuyu konuşarak gerilimi sonlandırdı.
Anıl ile Nagihan arasında da, itiraz ve Nagihan'ın sakatlığına dair yeni bir tartışma gerçekleşti.
Hikmet ise, "Ben sporu dilekçe bırakıyorum diyerek bıraktığını biliyorum. Öyle söyledim." dedi.
Ayşe, "Herkes erimişken onun erimemesi dikkatimizi çekti ve bir ilaç kullanıyor mu diye aramızda konuştuk. Nisa bunu yanlış anlamış ve öyle dile getirmiş olabilir." dedi. Geçmişe dönük izlenen videoda Hikmet'in Nisa'nın da iddia ettiği gibi Nagihan için 'Doping yaptı ve spordan men edildi.' dediği ortaya çıktı.
ACUN ILICALI: GEÇMİŞTEN KONUŞMAYI YASAKLIYORUM
Nagihan yaşananlara "Görüntümden başka şeyler çıkarmanız sizin kalbinizin kötülüğü. Lütfen artık benimle uğraşmayın ve benimle muhattap olmayın" sözleri ile cevap verdi.
Acun Ilıcalı, "İnsanları geçmişi ile vurmak, bel altı vurmaktır. Şimdi senin de geçmişine gitsek, konuşacak iddialar bulabiliriz değil mi? Geçmişiniz ile konuşmayı kesinlikle yasaklıyorum. Bu bel altı vurmaktır. İnsanları karalamak için geçmişlerinden bir şeyler bulup bel altı vurmaya çalışmayalım." dedi.