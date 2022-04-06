Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...

Hikmet ise, "Ben sporu dilekçe bırakıyorum diyerek bıraktığını biliyorum. Öyle söyledim." dedi.



Ayşe, "Herkes erimişken onun erimemesi dikkatimizi çekti ve bir ilaç kullanıyor mu diye aramızda konuştuk. Nisa bunu yanlış anlamış ve öyle dile getirmiş olabilir." dedi. Geçmişe dönük izlenen videoda Hikmet'in Nisa'nın da iddia ettiği gibi Nagihan için 'Doping yaptı ve spordan men edildi.' dediği ortaya çıktı.