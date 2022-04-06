Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...
• 06 Nisan 2022 - 00:48 • Son Güncelleme:

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...

Survivor'da heyecan artık nefesleri kesmeye başladı. Dün gece itibariyle haftanın 4. eleme adayının da belli olduğu yarışmada bu kez kimin eleneceği merak konusu olmuştu. İşte son olarak Yasin Obuz'un veda ettiği Survivor All Star'da elenen son isim...

• 06 Nisan 2022 - 00:48 • Son Güncelleme:
1SURVIVORA KİM VEDA ETTİ
ABONE OL

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 4. ve son eleme adayı dün akşam belli olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir kişinin ismini vermişti ve haftanın son eleme adayı belli olmuştu. Bu gece adaya veda eden isim belli oldu...

2SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlıkların akabinde merakla beklenen ödül mücadelesi gerçekleşti. Ödül oyununun kadınlar etabını ünlüler kazandı. Erkeklerde kazanan da gönüllüler oldu. İki takım da best off'da en iyileri ile mücadele etti. Parviz'in sayısı ile oyunun kazananı ünlüler oldu.

3SURVİVORDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

SURVİVOR'DA GERGİN ANLAR YAŞANDI!

Oyunun ardından Parviz'in Ogeday'a hitaben 'kürekçi değil kick boksçu var burada!' ifadesini kullanmasının ardından gergin anlar yaşandı. Ogeday ile Parviz aralarında konuyu konuşarak gerilimi sonlandırdı.

Anıl ile Nagihan arasında da, itiraz ve Nagihan'ın sakatlığına dair yeni bir tartışma gerçekleşti.

4NİSANIN İDDİASI ADA KONSEYİNİ KARIŞTIRDI

NİSA'NIN İDDİASI ADA KONSEYİNİ KARIŞTIRDI!

Acun Ilıcalı, Nisa'ya 'Nagihan ile ilgili iddia ettiğin konuyu senin bir yerde okuma ihtimalin yok. Sen bu iddiayı ortaya koyduğuna göre bunu birinden duydun. Bir yerde okumuş olamazsın, kendin uydurmuş olamazsın. Nereden duydun.' dedi.

5Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...

Nisa ise 'Sağlıklı bir insana baktığınızda bir erkeğe baktığınızda kasların erimesi normal bir şey. Hem karşı takımdan hem bizim takımdan duydum. Survivor'ın yüzde 99'ı söylüyor zaten. Bu iddiayı Hikmet Ağabey'den duymuştum.' dedi.

6Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...

Hikmet ise, "Ben sporu dilekçe bırakıyorum diyerek bıraktığını biliyorum. Öyle söyledim." dedi.

Ayşe, "Herkes erimişken onun erimemesi dikkatimizi çekti ve bir ilaç kullanıyor mu diye aramızda konuştuk. Nisa bunu yanlış anlamış ve öyle dile getirmiş olabilir." dedi. Geçmişe dönük izlenen videoda Hikmet'in Nisa'nın da iddia ettiği gibi Nagihan için 'Doping yaptı ve spordan men edildi.' dediği ortaya çıktı.

7ACUN ILICALI: GEÇMİŞTEN KONUŞMAYI YASAKLIYORUM

ACUN ILICALI: GEÇMİŞTEN KONUŞMAYI YASAKLIYORUM

Nagihan yaşananlara "Görüntümden başka şeyler çıkarmanız sizin kalbinizin kötülüğü. Lütfen artık benimle uğraşmayın ve benimle muhattap olmayın" sözleri ile cevap verdi.

Acun Ilıcalı, "İnsanları geçmişi ile vurmak, bel altı vurmaktır. Şimdi senin de geçmişine gitsek, konuşacak iddialar bulabiliriz değil mi? Geçmişiniz ile konuşmayı kesinlikle yasaklıyorum. Bu bel altı vurmaktır. İnsanları karalamak için geçmişlerinden bir şeyler bulup bel altı vurmaya çalışmayalım." dedi.

8SURVİVORDA KİM ELENDİ İŞTE SURVİVORDA ELENEN İSİM

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE SURVİVOR'DA ELENEN İSİM!

Survivor'da bu haftanın eleme adayları; Ardahan, Gökhan, Gizem ve Barış oldu. Elenen isim Ardahan oldu.

9Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...

Ardahan yaptığı açıklamada, "Burada yeni bir kardeş tanıdım Ogeday'ı tanıdım. Herkese çok teşekkürler. Siz benden razıysanız ben mutluyum. Konuşmaya devam etsek bitmez sabaha kadar konuşuruz." dedi.

10Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...
11Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...
12Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...
13Survivor All Starda elenen isim belli oldu Survivorda kim elendi İşte 5 Nisanda Survivorda elenen isim...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...

Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte 5 Nisan'da Survivor'da elenen isim...

Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı!

Oyuncu Sienna Miller yumurtalarını dondurduğunu açıkladı!

Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor! Şaşırtan gönderme...

Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor! Şaşırtan gönderme...

Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!

Kırmızı halıda Cansu Dere rüzgarı!