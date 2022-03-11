• 11 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...
Survivor 2021 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, estetikle değişti. Survivor Aleyna bu konuda yapılan yorumdan da pek hoşlanmadı.
• 11 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:
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Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaştı.
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Aleyna Kalaycıoğlu'na bir takipçisi "Hep estetik yaptırıyorsun, çevrendekiler seni kötü etkiliyor. Bence doğal daha güzel" dedi.