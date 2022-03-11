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MagazinSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...
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• 11 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...

Survivor 2021 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu, estetikle değişti. Survivor Aleyna bu konuda yapılan yorumdan da pek hoşlanmadı.

• 11 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:
1Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...
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Survivor'ın ardından burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu değişimi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna geçtiğimiz günlerde de botoks yaptırdığı anları paylaştı.

2Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...

Survivor Aleyna takipçileriyle soru-cevap yaparken gelen bir soruya bozuldu.

3Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...

Aleyna Kalaycıoğlu'na bir takipçisi "Hep estetik yaptırıyorsun, çevrendekiler seni kötü etkiliyor. Bence doğal daha güzel" dedi.

4Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...

Survivor Aleyna ise bu yoruma kızıp "Alan mutlu veren mutlu takma çok" yanıtını verdi.

5Survivor Aleyna Kalaycıoğlu estetik sorusunu duyunca...

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