Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı!

Survivor All Star birleşme partisinde yarışmacılar şarkılarını seslendirip eğlendiler. Sıra Adem Kılıçcı'ya geldiğinde ise yarışmacı özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu."Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum çok özledim" açıklamalarının ardından akıllara daha öncesinde Adem'in ailesinden gelen mektup geldi. Adem Kılıçcı'nın anne ve babasının yazdıkları mailde "Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz" ifadeleri sonrası Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?