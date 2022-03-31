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MagazinSurvivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı!
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• 31 Mart 2022 - 18:05 • Son Güncelleme:

Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı!

Survivor All Star'ın başarılı yarışmacılarından Adem Kılıçcı yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Survivor Adem ''nişanlandım'' dedi herkes kim olduğunu merak etti. Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?

• 31 Mart 2022 - 18:05 • Son Güncelleme:
1Survivor Adem Kılıçcının nişanlısı bakın kim çıktı
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Milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor All Star Ünlüler takımında başarılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çemeye devam ediyor.

2Survivor Adem Kılıçcının nişanlısı bakın kim çıktı

Survivor 2018 şampiyonu Kılıçcı'nın adı Sabriye Şengül ile aşk dedikodularına karışmıştı. Herkes onları 'sevgili' sansa da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var.

3Survivor Adem Kılıçcının nişanlısı bakın kim çıktı

Survivor All Star 2022'de Birleşme Partisi heyecanı yaşandı. İki takım yarışmacıları, Birleşme Partisi'nde doyasıya eğlenirken yarışmacılardan Adem Kılıççı'nın nişanlısı olan Nil Şenver sosyal medyada merak konusu oldu.

4Survivor Adem Kılıçcının nişanlısı bakın kim çıktı

Survivor All Star birleşme partisinde yarışmacılar şarkılarını seslendirip eğlendiler. Sıra Adem Kılıçcı'ya geldiğinde ise yarışmacı özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu."Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum çok özledim" açıklamalarının ardından akıllara daha öncesinde Adem'in ailesinden gelen mektup geldi. Adem Kılıçcı'nın anne ve babasının yazdıkları mailde "Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz" ifadeleri sonrası Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?

5SURVİVOR ADAM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR

SURVİVOR ADAM KILIÇCI NİŞANLISI KİMDİR?

Survivor AllStar 2022'de birleşme partisi yapıldı. Nil Şenver ile Adem Kılıçcı'nın nişanlı olduğu öğrenildi.

6NİL ŞENVER KİMDİR

NİL ŞENVER KİMDİR?

Nil Şenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal Kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıçcı'nın Bal Kaymak ile fotoğrafları bulunuyor.

7Survivor Adem Kılıçcının nişanlısı bakın kim çıktı

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