• 31 Mart 2022 - 18:05 • Son Güncelleme:
Survivor Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı!
Survivor All Star'ın başarılı yarışmacılarından Adem Kılıçcı yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Survivor Adem ''nişanlandım'' dedi herkes kim olduğunu merak etti. Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?
• 31 Mart 2022 - 18:05 • Son Güncelleme:
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Milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor All Star Ünlüler takımında başarılı performansı ile tüm dikkatleri üzerine çemeye devam ediyor.
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Survivor All Star birleşme partisinde yarışmacılar şarkılarını seslendirip eğlendiler. Sıra Adem Kılıçcı'ya geldiğinde ise yarışmacı özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu."Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum çok özledim" açıklamalarının ardından akıllara daha öncesinde Adem'in ailesinden gelen mektup geldi. Adem Kılıçcı'nın anne ve babasının yazdıkları mailde "Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz" ifadeleri sonrası Adem Kılıçcı'nın nişanlısı bakın kim çıktı?
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