Suriyeli ailenin vefası: İlk çocuklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiler

Gerçekten insanlar beni kardeşleri gibi, oğulları gibi görüp bana yardım etmeye çalıştılar. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan mazlumun yanında duran bir insandı. Aslında biz daha önce de seviyorduk. Türklerle ilişkimiz çok kuvvetliydi. Recep Tayyip Erdoğan sevdamız o zamanlardan beri vardı. Türkiye için yaptıklarını görüyorduk. Babam bana; 'Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetini, insanlığını seviyorum.