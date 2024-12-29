Suriyeli ailenin vefası: İlk çocuklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiler
Suriye'deki iç savaşta Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na (SMO) katılan Ahmed Tresi (30), rejimle birlikte PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı savaştı. Annesinin hastalanması sonrası ordudan ayrılan Tresi, eşi Rahaf Tresi (29) ile evlenerek Aralık 2013'te Türkiye'ye sığındı. Ankara'ya yerleşen ve burada 3 çocuğu dünyaya gelen çift, ilk çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme: