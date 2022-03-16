Süper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'

Rizespor, Galatasaray... Çok takım için bunu söyleyebiliriz. Trabzonspor için de belki bunu söyleyebiliriz. Biz kendi hatalarımızdan maç kaybedebiliriz, hakem hataları da olur. Ancak VAR için bu kadar masraf yaptık. Bazen VAR'a çağrılıyorlar, bazen çağrılmıyorlar. VAR'da izleyip de çok ciddi hatalar yapıyorlar.