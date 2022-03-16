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Yeni Malatya SporSüper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'
Haberler Yeni Malatya Spor Haberleri Süper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'
• 16 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de şiddetli deprem! 'Bu lig tescil edilemez, battık'

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Başkan Gevrek Süper Lig'in tescil edilmemesinden yana görüş bildirdiklerini ifade edeken, tecrübeli yöneticinin "Bu lig karakolda mı biter, mahkemede mi biter bilmiyorum. Umarım anlaşırız ve bu iş yukarılara gitmez. Altay maçında ikinci yarıya bile çıkmayacaktım. Altay ve izleyicilere olan saygımızdan çıktık" sözleri ise deprem etkisi yarattu.

• 16 Mart 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık
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Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sezonun tescil edilmemesiyle ilgili flaş açıklama yaptı.

2Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Düzenlediği basın toplantısında öncelikle hakem kararlarına tepki gösteren Adil Gevrek, "Hakemler en az 13 puan kaybettik. TFF ve MHK'da bu hataları kabul etti. Sadece Yeni Malatyaspor bunu yaşamadı. Türk futbolunda diğer rakiplerimiz de bunları yaşadı.

3Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Rizespor, Galatasaray... Çok takım için bunu söyleyebiliriz. Trabzonspor için de belki bunu söyleyebiliriz. Biz kendi hatalarımızdan maç kaybedebiliriz, hakem hataları da olur. Ancak VAR için bu kadar masraf yaptık. Bazen VAR'a çağrılıyorlar, bazen çağrılmıyorlar. VAR'da izleyip de çok ciddi hatalar yapıyorlar.

4Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Altay maçındaki penaltıyı inceledim, bilirkişilere sordum. VAR'daki hakem 'Ver gitsin' diyor. Bu kalağımıza geldi. Siz bugüne kadar böyle mi kararlar verdiniz? VAR'daki hakem Ümit Öztürk, bunlar ciddi yerlerden geldi bana.

5Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Eğer bu konuşmalar olmadıysa, çıkıp açıklasınlar. Penaltı oldu, sonra da tekrarlattılar. Türkiye'de kaç tane böyle penaltı oldu ve kaç tanesini bu şekilde tekrarlattınız?" dedi. MHK'nın 12 hakemi liste dışı bırakmasıyla ilgili de konuşan Adil Gevrek "Dünyanın neresinde 12 hakem görevden alınmış? Araştırdım, böyle bir şey yok.

6Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Bu ligin %60'ını bu hakemler yönetti. Bir gecede görevden aldılar. Bu hakemlerin çoğu bizim maçlarımızı yönetti. Bunların performansı mı düşüktü? Sıkıntı, şaibe mi var? Eğer böyle bir şey varsa, lig bu şekilde tescil edilemez. Şaibe yoksa, o zaman bu hakemleri neden görevden aldınız. 25 yıl hakemliğe vermiş insanları görevden alıyorsunuz.

7Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Değişim yapacaksanız, 10 hafta niye beklemediniz? Bunun altında bir şey aramayacak mıyız? Bunun altında bir şey aranır! Bu hakemlerin maçında sıkıntı varsa, haklarımızı arayacağız. Dünyada böyle bir olay yok." açıklamasını yaptı.

8Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Adil Gevrek ayrıca "Trabzonspor'u tebrik ediyorum, bu takıma bir şey diyemezsin. Buraya gölge düşürmek istemiyorum. Ama bu lig nasıl tescil olacak? Hakemlerden kaybedilen puanlarla çok şey değişiyor. Demek ki çok sıkıntı var! Futbol olarak düşersin, çıkarsın ama herkes gerçekleri konuşsun." açıklamasını yaptı.

9Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Süper Lig'deki sezonla ilgili sözlerine devam eden Adil Gevrek "Bu lig karakolda mı biter, mahkemede mi biter bilmiyorum. Umarım anlaşırız ve bu iş yukarılara gitmez. Altay maçında ikinci yarıya bile çıkmayacaktım. Altay ve izleyicilere olan saygımızdan çıktık.

10Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Yerel mahkeme mi, UEFA mı? Neresiyse, hakkımızı arayacağız. Altay maçında ikinci yarıya bile çıkmayacaktım. Altay ve izleyicilere olan saygımızdan çıktık. Böyle giderse lige çıkmayacağız. Artık bir devrim lazım." ifadelerini kullandı.

11Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Borç durumu ve Türk futbolu hakkında konuşan Adil Gevrek "İstemememize rağmen yayıncı kuruluş bir sene indirim yaptı. Sonrasında bu her sene devam etti. Anadolu takımları uçurumun kenarına sürüklendi. Büyük takımlar da borç batağında. Kendi marka değerimizi kendimiz düşürdük. Hakemler, yaşananlar...

12Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

TFF'nin görevi sadece gelen parayı dağıtmak mı? Proje üretmek, kaliteyi arttırmak, futbol adına bir şeyler yapmak değil midir? Anadolu takımları son üç yılda kendini çeviremez duruma geldi. Sivasspor çok iyi yönetilen bir takım. Ancak UEFA geliri olmasa açığı var, işin içinden çıkamıyor. Şehirden destek de almıyorlar. Anadolu şehirleri siyasetçilerinden destek alıyor. Biri alırken, birinin almaması doğru değil. 11 Milyon Euro'ya yakın oyuncu sattık.

13Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

250 Milyona yakın borcumuz var. Bu borç neden mi oldu? 120 Milyon benden para kesildi! Yapılan bir sözleşme var, bu sözleşmeye neden uymadınız. Biz bunları söylediğimizde, suçu başka yerlere atıyor. Anadolu takımlarının bazıları çıkıp konuşmuyor. Kur farkı ve kesilen para olmazsa, borçsuz devam edeceğim.

14Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

Siyasetçiler ve iş insanların da destek alamıyoruz. İki şampiyonluk yaşadık, fotoğraflara baktım ve kendimi göremedim. İyi günde varsınız, kötü günde neredesiniz?" dedi. Başkan Adil Gevrek "Türk futbolunu sıkıntılı günler bekliyor. Süper Lig'e çıkarken, 17,5 Milyon euro alırken, bugün ligde kalan bir takım 4,5 milyon euro para alacak. Bu mevcut durumda böyle. Yeni yapılan ihaleyle bunu da alamayacaklar." diye konuştu.

15Süper Ligde şiddetli deprem Bu lig tescil edilemez, battık

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