• 19 Şubat 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.
• 19 Şubat 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonraki 20 saniyede hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.
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