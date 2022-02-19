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Yeni Malatya SporSüper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
HaberlerYeni Malatya Spor Haberleri Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
• 19 Şubat 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

• 19 Şubat 2022 - 14:23 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde görülmemiş protesto Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...
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Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonraki 20 saniyede hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

2Süper Ligde görülmemiş protesto Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.

3Süper Ligde görülmemiş protesto Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.

4SUMUDICA, OYUNCULARIN 5 AYDIR PARA ALAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

SUMUDICA, OYUNCULARIN 5 AYDIR PARA ALAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Marius Sumudica, oyuncuların yaklaşık 5 aydır paralarını alamadıklarını söylemişti.

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HAFTA İÇİ İDMANA ÇIKMADILAR

Paralarını alamayan Yeni Malatyasporlu futbolcuların Perşembe günü antrenmana çıkmayı reddettiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından Perşembe günüyle ilgili bir antrenman paylaşımı veya bilgi aktarımı yapmadığı görülüyor.

6Süper Ligde görülmemiş protesto Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

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    Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

    Süper Lig'de görülmemiş protesto! Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...