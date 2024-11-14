Süper dede süper çiftlik kurdu! Keyfini Kastamonulu çocuklar sürüyor

“Dedem, eskiden büyüklerimizin kullandığı eşyaları bizlere göstererek, bunları tanıtıp anlattı”

Dedesinin sayesinde eski eşyaları tanıdıklarını ifade eden Gamze Kara da, “Dedem benim için hayalimdeki en büyük ustalardan bir tanesi. Dedem, kafasındakileri deneyerek buradaki hayallerini gerçekleştirmek istedi. Ben ne zaman buraya gelsem bir obje eklenmiş oluyor. Bu şekilde çiftliği oluşturdu. Geçmişteki kalıntılar, atıl vaziyette kalmış eşyalar, dedem tarafından atölyede geri dönüştürülerek çiftliğimizde kullanılıyor, bu da evimize değer kattı. Dedem, bizleri yaptıklarıyla her dönemin parçalarıyla karşılaştırdı ve bizlere yaşattı. Dönem dönem kullanılan bu eşyaları bizlere anlatarak, eskiden yaşayan büyüklerimizin kullandığı bu eşyaları bizlere göstererek, bizlere bunları tanıttı. Buraya gelen misafirlerimizi de çok güzel ağırlayarak bu güzel ortamı oluşturdu. Dedemin torunu olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Çiftlikte oyunlar oynayan Ceren Yeşil ise “Bizim evin apartmanının önünde park var. Çok seviyorum, her gün oraya oynamaya gidiyorum. Burasını da çok güzel buldum. Horozları kovaladık, oyunlar oynadık, ağaç eve gittik, kaydırağa bindik, salıncakta sallandık, hamağa bindik” ifadelerini kullandı.