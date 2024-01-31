(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? Şubat sevk tarihi 2024!
Yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları MSB tarafından duyurulacak. 25 Ocak tarihinde, bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı. Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? İşte Şubat celbi askerlik sevk tarihleri…
• 31 Ocak 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 17:04 • Son Güncelleme: