Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? Şubat sevk tarihi 2024!
HaberlerGündem Haberleri (Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? Şubat sevk tarihi 2024!
ABONE OL

(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? Şubat sevk tarihi 2024!

Yedek subay, yedek astsubay ve erler için sınıflandırma sonuçları MSB tarafından duyurulacak. 25 Ocak tarihinde, bedelli askerlik yerleri açıklanmıştı. Şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak? Asker teslimi saat kaça kadar? İşte Şubat celbi askerlik sevk tarihleri

• 31 Ocak 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
• 31 Ocak 2024 - 17:04 • Son Güncelleme:
1(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak Asker teslimi saat kaça kadar Şubat sevk tarihi 2024

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamayla, Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat’ta açıklanacak. Yapılan açıklamada "Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." İfadeleri kullanıldı.

2ŞUBATTA ASKERE GİDECEKLER NE ZAMAN TESLİM OLACAK (ASKERLİK SEVK TARİHLERİ)

ŞUBATTA ASKERE GİDECEKLER NE ZAMAN TESLİM OLACAK (ASKERLİK SEVK TARİHLERİ)?

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024

Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

3(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak Asker teslimi saat kaça kadar Şubat sevk tarihi 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

4(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak Asker teslimi saat kaça kadar Şubat sevk tarihi 2024

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

5(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak Asker teslimi saat kaça kadar Şubat sevk tarihi 2024

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

6(Şubat celbi askerlik sevk tarihleri) Askerlik teslim tarihi nerede yazar, şubatta askere gidecekler ne zaman teslim olacak Asker teslimi saat kaça kadar Şubat sevk tarihi 2024

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.