Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...

Mevcut sözleşmesinde 1 milyon 200 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Öte yandan başarılı file bekçisine, yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği ileri sürüldü. Altay Bayındır ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya başarı bonuslarının da eklendiği öğrenildi.