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FenerbahçeSu şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...
• 19 Nisan 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:

Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...

Sakatlık sorununu atlattıktan sonra sahalara geri dönen ve sergilediği performansla bir kez daha Avrupa devlerini peşinde koşturan Altay Bayındır için sosyal medyada viral olan o su şişesi görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.

• 19 Nisan 2022 - 14:55 • Son Güncelleme:
1Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz ve Arda Güler kaydetti. Mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.

2Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Ekim 2021'de Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpışıp, omzundan sakatlık geçiren kaleci, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra formasına kavuştu Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı 2-0 kazandıkları dev derbide Fenerbahçe kalesini koruyan milli kaleci Göztepe maçında da gole izin vermedi.

3Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan 23 yaşındaki milli file bekçisi ile Fenerbahçe Kulübü arasında beş yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı konuşuluyor.

4Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Mevcut sözleşmesinde 1 milyon 200 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Öte yandan başarılı file bekçisine, yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği ileri sürüldü. Altay Bayındır ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya başarı bonuslarının da eklendiği öğrenildi.

5Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

23 yaşındaki file bekçisinin bir sezonda 25 maçın üstünde forma giymesi halinde 500 bin euro kazanacağı, şampiyonluk halinde tecrübeli eldivene 200 bin euro şampiyonluk primi alacağı, Avrupa kupalarında alınacak her başarı için 50 bin euro ekstra bonus elde edeceği kaydedildi.

6Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Altay Bayındır, önceki günlerde Etiler’de görüntülendi. 4 milyon TL'lik lüks aracıyla Boğaz havası alan genç yıldızın, yeni aldığı lüks cipinin plakasının; adı, soyadı ve doğum yılını simgelediği görüldü.

7Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe karşısındaki kurtarışlarıyla da dikkat çekti. Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

8Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Fenerbahçe kalesinin değişmez ismi olan Altay Bayındır penaltılar yaptığı kurtarışlarla da öne çıkıyor. Bayındır'ın bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 19 maçta forma girdi. Kalesini 7 maçta gole kapatan genç oyuncu 17 gole engel olamadı.

9Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı. Altay Bayındır 2021-22 sezonunda 3 penaltı atışından 1 tanesini kurtarırken diğer 2 atışı kalesinde gol olarak gördü. Göztepe maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.

10Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarak rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

11Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar ise eleştirdi.

12Su şişesi gizemi ortaya çıktı Yazılanlar şok etti Altay Bayındır meğer...

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