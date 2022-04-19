Su şişesi gizemi ortaya çıktı! Yazılanlar şok etti! Altay Bayındır meğer...
Sakatlık sorununu atlattıktan sonra sahalara geri dönen ve sergilediği performansla bir kez daha Avrupa devlerini peşinde koşturan Altay Bayındır için sosyal medyada viral olan o su şişesi görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Serdar Aziz ve Arda Güler kaydetti. Mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.
Ekim 2021'de Konyaspor oyuncusu Serdar Gürler ile çarpışıp, omzundan sakatlık geçiren kaleci, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra formasına kavuştu Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı 2-0 kazandıkları dev derbide Fenerbahçe kalesini koruyan milli kaleci Göztepe maçında da gole izin vermedi.
Mevcut sözleşmesinde 1 milyon 200 bin euro kazanan Altay Bayındır'ın yeni anlaşmayla birlikte yıllık 2 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Öte yandan başarılı file bekçisine, yıllık 200 bin eurodan toplam 1 milyon euro imza parası ödeneceği ileri sürüldü. Altay Bayındır ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya başarı bonuslarının da eklendiği öğrenildi.