Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı takımının 6 maçtır kazanamama durumu üzerine BBC'ye açıklamalarda bulundu. İyi bir forvet alacaklarını belirten Ilıcalı "Günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız." ifadelerini kullandı.
İngiltere Championship'te 34. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı. MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti.
Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız." ifadelerini kullandı.
Kış transfer döneminde Hull City, Zorya Luhanks'tan Fenerbahçe dönen Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İranlı futbolcu Championship kariyerindeki ilk maçında Preston karşısında çıktı. Bu maçta 5 dakika süre alan Sayyadmanesh, Derby maçında da 25 dakika süre aldı.
Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetti. Ünlü iş insanı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuştu.