Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız." ifadelerini kullandı.