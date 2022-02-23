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İngiltereŞota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'
Haberlerİngiltere Haberleri Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'
• 23 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:

Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı! 'Birini bulacağız...'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı takımının 6 maçtır kazanamama durumu üzerine BBC'ye açıklamalarda bulundu. İyi bir forvet alacaklarını belirten Ilıcalı "Günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız." ifadelerini kullandı.

• 23 Şubat 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...
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İngiltere Championship'te 34. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı. MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti.

2Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Bu sonucun ardından kazanamama serisi 6 maça çıkan Hull City, 34 puanla 20. sırada yer aldı. Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Barnsley ise son sırada yer buldu. Hull City, gelecek hafta Peterborough deplasmanına gidecek. Barnsley ise Middlesbrough'yu ağırlayacak.

3Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. 34 puanla 20. sırada bulunan Hull City, küme düşme potasının 13 puan üzerinde yer alıyor.

4Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

İngiltere Championship takımlardından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni kulübüyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, BBC'ye yaptığı açıklamada forvet transferine değindi

5Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Hull City'ye golcü bir isim getirmek istediklerini belirten Acun Ilıcalı "Takımımız için iyi transferler yapmak zorundayız. Bütçeyle ilgili problemimiz yok. Fakat büyük rakam harcayacağımız konu, golcü transferi olacak." dedi.

6Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız." ifadelerini kullandı.

7Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Kış transfer döneminde Hull City, Zorya Luhanks'tan Fenerbahçe dönen Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İranlı futbolcu Championship kariyerindeki ilk maçında Preston karşısında çıktı. Bu maçta 5 dakika süre alan Sayyadmanesh, Derby maçında da 25 dakika süre aldı.

8Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Hull City Menajeri Şota Arveladze Allahyar Sayyadmanesh'i 4 maçtır kadroya almıyor. Gürcü çalıştırıcının Sayyadmanesh'i kadroya almamasının sebebi İranlı golcünün sakatlık yaşaması.

9Şota da olmadı Allahyar da... Acun Ilıcalı resmen açıkladı Birini bulacağız...

Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i Mohamed Salah'a benzetti. Ünlü iş insanı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir." diye konuştu.

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