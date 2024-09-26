Sosyal medyada ölüm de şova dönüşebiliyor: Fenomen Kübra Aykut'un ölümünün ardından arkadaşlarının paylaşımlarına tepki geldi
Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda yazdıkları ve arkasından paylaşım yapan fenomenler yeni bir tartışma yarattı. Uzmanlar konuyu Milliyet’e değerlendirdi. Prof. Dr. Demet Lüküslü, “Aslında yalan olarak tanımladığı dünyanın gerçekte öyle olmadığını görüyoruz” derken Psikolog Gözem Kıray Kaş “Ben önemliyim mesajı vermiş” diyor.
• 26 Eylül 2024 - 09:48 • Son Güncelleme:
• 26 Eylül 2024 - 09:48 • Son Güncelleme: