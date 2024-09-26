Sosyal medyada ölüm de şova dönüşebiliyor: Fenomen Kübra Aykut'un ölümünün ardından arkadaşlarının paylaşımlarına tepki geldi

'MESAJ VERME DERDİ VAR'Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Demet Lüküslü, şunları söyledi: “İntihar mektuplarında aslında hep bir mesaj verme derdi de var. Aslında yalan olarak tanımladığı dünyanın gerçekte öyle olmadığını görme anımız. ‘Nasıl şaşırttım ama yine sizi’ cümlesini buradan okunabilir. Yalan olan dünyanın bir ifşası olarak da değerlendirilebilir. Ölenin arkasında çekilen bu videonun da ne kadar gerçek ne kadar değil anlamayız. Ancak sosyal medyada ölüm de pek çok şey gibi şova dönüşebiliyor.”