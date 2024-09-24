Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti! Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti! Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti! Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı

Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Aykut mektubunda, “Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu belirlendi.

DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:00 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti Sevgilisi Dilan Polatın en yakını çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

2

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

3Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti Sevgilisi Dilan Polatın en yakını çıktı

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

4Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti Sevgilisi Dilan Polatın en yakını çıktı

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

5Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti Sevgilisi Dilan Polatın en yakını çıktı

Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

6Durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye geldi

Durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye geldi

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; Kübra Aykut'un sevgilim diye bahsettiği kişi ise fenomen Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Kübra Aykut'un ölüm haberini alan Dilan Polat ile Engin Polat, soluğu hastanede aldı.

7

Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

8VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

VEDA MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.