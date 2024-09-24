Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti! Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı
Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Aykut mektubunda, “Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu belirlendi.
DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:00 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Eylül 2024 - 11:00 • Son Güncelleme: