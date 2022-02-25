Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada yapılan çirkin espriler şok etkisi yarattı. Oyuncu Songül Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklindeki paylaşımlara sert tepki gösterdi: Düşün kadınların yakasından...
Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek gerilim dün sabah yerini işgale bıraktı. Karadan ve havadan Ukrayna'yı hedef alan Rusya'ya tepki yağarken, ünlüler de sosyal medya üzerinden 'Savaşa hayır' diyor.
"UTANÇ DUYUYORUZ"
Songül Öden, Rusya-Ukrayna savaşından sonra sosyal medyada yapılan esprilere sert tepki gösterdi. Oyuncu, bazı kullanıcıların "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde paylaşımlar yapması nedeniyle çileden çıktı.
"ZENGİNİN SAVAŞI YOKSLULU ÖLDÜRÜYOR"
Bir diğer oyuncu Doğa Rutkay, "Sığamadınız canım dünyaya. Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz. Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü" mesajını yazdı.
Usta sanatçı Nilgün Belgün, "Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. 'Pandemi bitecek' diye ümit ederken savaş da çıktı. Gördüğüm bir tek şey var ki; kimse insanları düşünmüyor" açıklamasını yaptı.
"ARADA YANAN HEP MASUMLAR OLUYOR"
Işın Karaca, Twitter paylaşımına, "İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Savaş kimin haklı olduğunu değil, kimin güçlü olduğunu gösterir! Arada yanan hep masumlar oluyor" notunu düştü.