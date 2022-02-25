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MagazinSongül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!
HaberlerMagazin Haberleri Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!
• 25 Şubat 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:

Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada yapılan çirkin espriler şok etkisi yarattı. Oyuncu Songül Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklindeki paylaşımlara sert tepki gösterdi: Düşün kadınların yakasından...

• 25 Şubat 2022 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun
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Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek gerilim dün sabah yerini işgale bıraktı. Karadan ve havadan Ukrayna'yı hedef alan Rusya'ya tepki yağarken, ünlüler de sosyal medya üzerinden 'Savaşa hayır' diyor.

2UTANÇ DUYUYORUZ

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Songül Öden, Rusya-Ukrayna savaşından sonra sosyal medyada yapılan esprilere sert tepki gösterdi. Oyuncu, bazı kullanıcıların "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde paylaşımlar yapması nedeniyle çileden çıktı.

3Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun

Öden, "Şakalarınızı alıp, defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici. Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

4ZENGİNİN SAVAŞI YOKSLULU ÖLDÜRÜYOR

"ZENGİNİN SAVAŞI YOKSLULU ÖLDÜRÜYOR"

Bir diğer oyuncu Doğa Rutkay, "Sığamadınız canım dünyaya. Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz. Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü" mesajını yazdı.

5Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun

Usta sanatçı Nilgün Belgün, "Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. 'Pandemi bitecek' diye ümit ederken savaş da çıktı. Gördüğüm bir tek şey var ki; kimse insanları düşünmüyor" açıklamasını yaptı.

6ARADA YANAN HEP MASUMLAR OLUYOR

"ARADA YANAN HEP MASUMLAR OLUYOR"

Işın Karaca, Twitter paylaşımına, "İnsanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Savaş kimin haklı olduğunu değil, kimin güçlü olduğunu gösterir! Arada yanan hep masumlar oluyor" notunu düştü.

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