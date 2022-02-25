Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!

Usta sanatçı Nilgün Belgün, "Her yaştan insan olarak kötü bir zamana geldik. Gençler için daha üzücü. 'Pandemi bitecek' diye ümit ederken savaş da çıktı. Gördüğüm bir tek şey var ki; kimse insanları düşünmüyor" açıklamasını yaptı.