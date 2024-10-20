Sonbahar ve kış aylarına dikkat! Balon balığı insan sağlığını tehdit ediyor!
Akdeniz’de, bilim insanının bir araya gelerek balon balıklarının insan sağlığına yönelik tehditleri, zehir oranı ve bunların mevsimsel dağılımını inceledikleri çalışmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Çalışmada yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, balon balıklarının sonbahar ve kış mevsiminde zehir oranının en yüksek düzeye çıktığını kaydetti. Buna bağlı olarak ölüm ve zehirlenme vakalarının da arttığını belirten Köşker, balon balıklarının amatör balıkçılar tarafından avının, ilgili kamu kurumlarınca düzenlenen tebliğ ile yasaklanması gerektiğini vurguladı.
DHA
• 20 Ekim 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
DHA
• 20 Ekim 2024 - 12:11 • Son Güncelleme: