Sonbahar ve kış aylarına dikkat! Balon balığı insan sağlığını tehdit ediyor!

Balon balıkları sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz ülkeleri için bir tehdit olmaya devam ediyor. Buna yönelik Türkiye, Yunanistan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Lübnan, Suriye, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus'ta istilacı türler konusunda uzmanlaşmış deniz bilimcileri, dünyada çok sayıda kişinin ölümüne neden olan balon balıkları ile ilgili kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 2004-2023 yılları arasında Doğu Akdeniz'de Lagocephalus sceleratus ve Torquigener hypselogeneion türlerinin neden olduğu saldırılar, zehirlenmeler ve ölümlerle ilgili kayıtları bilimsel literatürden ve tıbbi kayıtlardan toplandı.