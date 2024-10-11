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GündemSon Meteoroloji raporu açıklandı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi
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Son Meteoroloji raporu açıklandı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar başta İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri Parcalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

• 11 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 11 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :

Yağışların, yarın İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın (12/10/2024) öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiginden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 17°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°CAz bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°CAz bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 31°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 31°CAz bulutlu ve açık