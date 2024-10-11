Son Meteoroloji raporu açıklandı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 18°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 19°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 17°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zaman cok bulutlu