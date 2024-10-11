Son Meteoroloji raporu açıklandı! İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar başta İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri Parcalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
• 11 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme:
• 11 Ekim 2024 - 18:59 • Son Güncelleme: