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GündemSon Meteoroloji raporu açıklandı! Birçok şehir için sağanak yağış, sis ve pus uyarısı geldi
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Son Meteoroloji raporu açıklandı! Birçok şehir için sağanak yağış, sis ve pus uyarısı geldi

Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

• 24 Eylül 2024 - 19:19 • Son Güncelleme:
• 24 Eylül 2024 - 19:19 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 11°C, 26°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 10°C, 27°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu