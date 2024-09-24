Son Meteoroloji raporu açıklandı! Birçok şehir için sağanak yağış, sis ve pus uyarısı geldi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu



ARTVİN 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak yağışlı