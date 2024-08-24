Son Meteoroloji hava tahmin raporu yayınladı! İstanbul dahil 25 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi
Sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
• 24 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme:
• 24 Ağustos 2024 - 19:26 • Son Güncelleme: