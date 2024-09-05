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GündemSon hava tahmin raporu Meteoroloji tarafında açıklandı, 16 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi
HaberlerGündem Haberleri Son hava tahmin raporu Meteoroloji tarafında açıklandı, 16 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi

Son hava tahmin raporu Meteoroloji tarafında açıklandı, 16 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi

Sağanak yağışlar sıcak havaların yerini almaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

• 05 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 05 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°CAz bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°CAz bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°CAz bulutlu

İZMİR 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°CAz bulutlu

MUĞLA 19°C, 36°CAz bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°CParçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C, 33°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°CParçalı bulutlu

KONYA 19°C, 30°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°CParçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°CParçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°CParçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Artvin’in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 10°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık