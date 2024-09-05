Son hava tahmin raporu Meteoroloji tarafında açıklandı, 16 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi
Sağanak yağışlar sıcak havaların yerini almaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
• 05 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 05 Eylül 2024 - 19:07 • Son Güncelleme: