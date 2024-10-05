Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 05 Ekim 2024 - 19:49 • Son Güncelleme:
• 05 Ekim 2024 - 19:49 • Son Güncelleme: