Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSon hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
HaberlerGündem Haberleri Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Son hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 05 Ekim 2024 - 19:49 • Son Güncelleme:
• 05 Ekim 2024 - 19:49 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 24°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 31°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 29°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°CAz bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 10°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°CAz bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 30°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°CAz bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 28°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 26°CAz bulutlu ve açık

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°CAz bulutlu

KARS 4°C, 19°CAz bulutlu

MALATYA 12°C, 27°CAz bulutlu

VAN 7°C, 21°CAz bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık