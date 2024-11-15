Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı
Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 15 Kasım 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 15 Kasım 2024 - 19:00 • Son Güncelleme: