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GündemSon hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı
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Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı

Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• 15 Kasım 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 15 Kasım 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi) Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu'dan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Eskişehir ile Ankara'nın güney ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 5°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve (2200m rakım üzeri) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KARS -6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı

VAN 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu