Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji sağanak yağışlara karşı uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı