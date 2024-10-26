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GündemSon hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor
HaberlerGündem Haberleri Son hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor

Son hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

• 26 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
• 26 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
1Son hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Bu akşam Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°CAz bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°CAz bulutlu

İZMİR 14°C, 24°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 25°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 28°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 21°CAz bulutlu ve açık

KONYA 5°C, 18°CAz bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 15°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 14°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 19°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 16°CAz bulutlu

VAN 1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 21°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 21°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 23°CAz bulutlu ve açık