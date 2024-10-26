Son hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor
Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
• 26 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
• 26 Ekim 2024 - 19:13 • Son Güncelleme: