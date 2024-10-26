Son hava durumu raporu açıklandı: Kar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu



ARTVİN 5°C, 14°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 11°C, 19°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON 11°C, 17°CÇok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.