SON DAKİKA: M5 metro hattında patlama: Seferler normale döndü! Patlama neden meydana geldi, sorun neydi?
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda sabah saatlerinde yaşanan patlamalar durduruldu ve seferler yeniden normale döndü. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen elektriksel teknik arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale dönerken, yolcuların ulaşımı kesintisiz şekilde sürüyor. İşte M5 hattında yaşanan aksamada son durum...
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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nı kullanan binlerce yolcu güne aksaklıkla başladı. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen kablo patlamasının ardından oluşan duman nedeniyle metro seferleri durduruldu. İstasyondaki yolcular güvenlik amacıyla tahliye edilirken bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan son dakika açıklamasına göre seferler normale döndü. İşte patlamanın detayları...
M5 IHLAMURKUYU İSTASYONU'NDA NE OLDU?
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman kısa sürede istasyona yayıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken teknik ekipler de arızaya müdahale etmek için çalışma başlattı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası istasyonda bekleyen yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşanırken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
M5 METRO SEFERLERİ TAMAMEN DURDU MU?
Hayır. Teknik arıza nedeniyle hattın tamamında değil, belirli bölümlerinde ulaşım sürdürülüyor.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre seferler:
Üsküdar - Çakmak istasyonları arasında İmam Hatip Lisesi - Sultanbeyli istasyonları arasında devam ediyor.
Ihlamurkuyu çevresindeki duraklarda ise arıza nedeniyle yoğunluk yaşandığı bildirildi.
METRO İSTANBUL'DAN YENİ AÇIKLAMA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Değerli İstanbullular, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nın Ihlamurkuyu İstasyonu girişinde, aracın enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma yaşanmıştır. Ekiplerimiz derhal müdahale etmiş, standart güvenlik prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler devreye alınarak yolcularımız peronda güvenli şekilde tahliye edilmiş, arklanma nedeniyle oluşan duman üzerine yangın perdeleri indirilerek alan izole edilmiştir. Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve yayın organlarında metroda 'patlama' yaşandığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur. Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
'BİZİ ÇIKARMAYA GELEN OLMADI'
Trendeki yolculardan Hafize Zeynep, "Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık. Sonra itfaiye geldi. Hiçbir şekilde bizi çıkarmaya gelen olmadı. Biz kendimiz çıktık. Seferler durdu. Belki bugün açılmayabilir" dedi.