SON DAKİKA: KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026-2027 KYK burs sonucu nasıl sorgulanır? e-Devlet ekranı ve taahhütname detayları

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2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemi e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. “KYK burs sonucu nasıl sorgulanır?”, “KYK burs sonucu nereden bakılır?”, “KYK kredi sonucu nasıl öğrenilir?” ve “KYK taahhütname onayı nereden yapılır?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.