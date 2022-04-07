Meteoroloji son dakika duyurdu! 42 il için sarı ve turuncu alarm! Çok yoğun olacak, İstanbul için saat verildi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.