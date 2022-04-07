Meteoroloji son dakika duyurdu! 42 il için sarı ve turuncu alarm! Çok yoğun olacak, İstanbul için saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak paylaştı. Yağışlar geri dönüyor. Radarda göründü. MGM duyurusunda yağışların çok yoğun olacağı açıklandı. 42 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında İstanbul için de saat verildi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte 7 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji 42 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin, akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.