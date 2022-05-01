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FenerbahçeSON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu
• 01 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu

Jorge Jesus'la masaya oturmak için Portekiz'e giden ve başarılı teknik adamın uçuk talepleri karşısında geri adım atan Ali Koç'un İsmail Kartal'la bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 'Gitsen de kalsan da senden mutlaka rapor istiyorum' dediği öğrenilen başkanın İsmail Kartal'la gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.

• 01 Mayıs 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Jorge Jesusun yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartalla 5 transfere nokta koydu
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Cuma günü Ülker Stadı'nda Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek müthiş bir seri yakalayan ve son 11 maçında 10 galibiyet alan İsmail Kartal artık tam olarak camianın güvenini kazanırken, Ali Koç'un Jorge Jesus'la görüştükten sonra İsmail Kartal'ı arayıp başarılı teknik adamı rahatlatması taraftarları bir hayli memnun etti.

2SON DAKİKA Jorge Jesusun yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartalla 5 transfere nokta koydu

'Sen görevine devam et, ben bazı görüşmeler yapıyorum ama bunlar seni etkilemesin' diyerek İsmail Kartal'ın sırtını sıvazlayan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan vazgeçtiği belirtilirken, 67 yaşındaki Portekizli'nin sürpriz bir anlaşmaya imza atacağı bildirildi. Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeleri 'Arka Bahçe' programında değerlendiren Hakan Dede ve Devrim Zengi son derece çarpıcı bilgiler verdiler.

3SON DAKİKA Jorge Jesusun yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartalla 5 transfere nokta koydu

Samandıra'ya yakınlıklarıyla bilinen iki ünü yorumcu İsmail Kartal - Jorge Jesus - Ali Koç ve yapılacak transferlerle ilgili çok özel bilgiler verirken, Devrim Zengi'nin Jorge Jesus istihbaratı ise bir hayli dikkat çekti. İşte Hakan Dede ve Devrim Zengi'nin paylaştığı o bilgiler...

4İSMAİL KARTAL BÜTÜN FUTBOLCULARLA TEK TEK İLGİLENDİ

İSMAİL KARTAL BÜTÜN FUTBOLCULARLA TEK TEK İLGİLENDİ

"İsmail Kartal göreve gelir gelmez önce Altay Bayındır'la, ardından Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel ve Arda Güler gibi yeteneklerle özel bir görüşme yaptı. Küskün futbolcularla toplantılar düzenledi onların özgüvenini kazanmaları için elinden geleni yaptı.

5LUİZ GUSTAVO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

LUİZ GUSTAVO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

İsmail Kartal'ın son görüştüğü isim ise Luiz Gustavo oldu. Hoca Brezilyalı futbolcuya "Senin kaliteni biliyorum, farkındayım oynasan da oynamasan da senden max. derecede fayda sağlamak istiyorum" dedi. Luiz Gustavo Gaziantep maçında rakip sahada hücum pres yapıyordu en son...

6ALİ KOÇ İSMAİL KARTALI RAHATLATTI

ALİ KOÇ İSMAİL KARTAL'I RAHATLATTI

Ali Koç alınan art arda galibiyetler ve Jorge Jesus'la görüşmelerin arından İsmail Kartal'la telefonda görüştü ve hocaya güvence verdi, onu rahatlattı. İsmail Kartal hiç hız kesmeden işine devam ediyor. Bu kadar yazılan çizilen, servis edilen fotoğraflara rağmen konsantrasyonundan hiçbir şey kaybetmiyor.

7JORGE JESUS BREZİLYA MİLLİ TAKIMINA GİDİYOR

JORGE JESUS BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYOR

Zaten Jorge Jesus 1 haftalığına Brezilya'ya tatile gitti. Brezilya Milli Takımı ile prensip anlaşmasına vardı. Jorge Jesus dilini bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyormuş, bunu oranın basını da yazdı. Ali Koç tüm bunları bildiği için İsmail Kartal'a 'hocam kalsan da gitsen de senden rapor istiyorum" demiş.

8FENERBAHÇE EREN ELMALI İLE İLGİLENİYOR

FENERBAHÇE EREN ELMALI İLE İLGİLENİYOR

Ali Koç'un transfer çalışmalarına tam gaz devam ettiğini biliyorum. Koç'un Kasımpaşa ile arası çok iyi bu yüzden başkan Kasımpaşa'yla paket transfer anlaşması yapacak. Fenerbahçe Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı istiyor Ertuğrul Taşkıran'la anlaştı. Başkan bazı genç oyuncuları oynasın pişsin diye Kasımpaşa'ya gönderecek.

9CASTİLLO FENERBAHÇEYE İMZA ATMAYA HAZIR

CASTİLLO FENERBAHÇE'YE İMZA ATMAYA HAZIR

Fenerbahçe ikinci Osayi'sini buldu. Kulüp Ekvador Milli Takım forması giyen sağ bek Byron Castillo'yu transfer etmek üzere. Bonservisi 3 milyon euro oyuncunun kendisine ise yıllık 1 milyon euro maaş verilecek.

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SÖRLOTH FENERBAHÇE'YE...

Ali Koç'un kalitesi hiç tartışılmayacak bir golcü alacağını biliyoruz lisede Aboubakar değil Sörloth var.

11TİSSERANDA GÜLE GÜLE...

TİSSERAND'A GÜLE GÜLE...

Serdar Aziz, Kim Min Jae ve Szalai ile defans hattını garantiye alan Fenerbahçe'de Tisserand'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Tisserand iyi niyetli bir futbolcu fakat Gaziantep FK maçında yine şahsi hatalar yaptı.

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