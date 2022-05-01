SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu
Jorge Jesus'la masaya oturmak için Portekiz'e giden ve başarılı teknik adamın uçuk talepleri karşısında geri adım atan Ali Koç'un İsmail Kartal'la bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 'Gitsen de kalsan da senden mutlaka rapor istiyorum' dediği öğrenilen başkanın İsmail Kartal'la gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi.
Cuma günü Ülker Stadı'nda Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek müthiş bir seri yakalayan ve son 11 maçında 10 galibiyet alan İsmail Kartal artık tam olarak camianın güvenini kazanırken, Ali Koç'un Jorge Jesus'la görüştükten sonra İsmail Kartal'ı arayıp başarılı teknik adamı rahatlatması taraftarları bir hayli memnun etti.
'Sen görevine devam et, ben bazı görüşmeler yapıyorum ama bunlar seni etkilemesin' diyerek İsmail Kartal'ın sırtını sıvazlayan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan vazgeçtiği belirtilirken, 67 yaşındaki Portekizli'nin sürpriz bir anlaşmaya imza atacağı bildirildi. Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeleri 'Arka Bahçe' programında değerlendiren Hakan Dede ve Devrim Zengi son derece çarpıcı bilgiler verdiler.
İSMAİL KARTAL BÜTÜN FUTBOLCULARLA TEK TEK İLGİLENDİ
"İsmail Kartal göreve gelir gelmez önce Altay Bayındır'la, ardından Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel ve Arda Güler gibi yeteneklerle özel bir görüşme yaptı. Küskün futbolcularla toplantılar düzenledi onların özgüvenini kazanmaları için elinden geleni yaptı.
LUİZ GUSTAVO İLE ÖZEL GÖRÜŞME
İsmail Kartal'ın son görüştüğü isim ise Luiz Gustavo oldu. Hoca Brezilyalı futbolcuya "Senin kaliteni biliyorum, farkındayım oynasan da oynamasan da senden max. derecede fayda sağlamak istiyorum" dedi. Luiz Gustavo Gaziantep maçında rakip sahada hücum pres yapıyordu en son...
ALİ KOÇ İSMAİL KARTAL'I RAHATLATTI
Ali Koç alınan art arda galibiyetler ve Jorge Jesus'la görüşmelerin arından İsmail Kartal'la telefonda görüştü ve hocaya güvence verdi, onu rahatlattı. İsmail Kartal hiç hız kesmeden işine devam ediyor. Bu kadar yazılan çizilen, servis edilen fotoğraflara rağmen konsantrasyonundan hiçbir şey kaybetmiyor.
JORGE JESUS BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYOR
Zaten Jorge Jesus 1 haftalığına Brezilya'ya tatile gitti. Brezilya Milli Takımı ile prensip anlaşmasına vardı. Jorge Jesus dilini bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyormuş, bunu oranın basını da yazdı. Ali Koç tüm bunları bildiği için İsmail Kartal'a 'hocam kalsan da gitsen de senden rapor istiyorum" demiş.
FENERBAHÇE EREN ELMALI İLE İLGİLENİYOR
Ali Koç'un transfer çalışmalarına tam gaz devam ettiğini biliyorum. Koç'un Kasımpaşa ile arası çok iyi bu yüzden başkan Kasımpaşa'yla paket transfer anlaşması yapacak. Fenerbahçe Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı istiyor Ertuğrul Taşkıran'la anlaştı. Başkan bazı genç oyuncuları oynasın pişsin diye Kasımpaşa'ya gönderecek.