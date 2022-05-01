SON DAKİKA! Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu Ali Koç İsmail Kartal'la 5 transfere nokta koydu

JORGE JESUS BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYOR

Zaten Jorge Jesus 1 haftalığına Brezilya'ya tatile gitti. Brezilya Milli Takımı ile prensip anlaşmasına vardı. Jorge Jesus dilini bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyormuş, bunu oranın basını da yazdı. Ali Koç tüm bunları bildiği için İsmail Kartal'a 'hocam kalsan da gitsen de senden rapor istiyorum" demiş.