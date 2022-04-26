SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'

İşte Ali Şen’in İsmail Kartal ve Jorge Jesus sözleri…

Bir teknik adam var moral olarak bitmiş, ligden kopmuş bir takımın başına geçiyor, son 6 maçın hepsini kazanıyor ve bir anda takımı 2.yapıyor. Şimdi bu hocanın adı Hans İsmailov olsaydı ve kendini pahalıya satıp yıllık 5 milyon euro’dan aşağı çalışmam deseydi sayın Ali Koç yine yolları ayırır mıydı?’