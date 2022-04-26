SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'
Jorge Jesus'la masaya oturmak için Portekiz'e giden ve Ali Şen döneminde yöneticilik yapan Emre Can'la birlikte görüşmeleri sürdüren Ali Koç'un başarılı teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli cephedeki o sıcak gelişme...
Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal üçgeninde gidip gelen, son olarak Portekizli teknik adamla görüşmek için Portekiz’e çıkarma yapan Ali Koç’un 14 kupalı hocayla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Emre Can’ın yürüttüğü görüşmelere resmi anlamda dahil olan ve önce Jorge Jesus’un avukatı Hugo Vaz Terra ile bir araya gelen Koç’un ‘Yıllık 5,5 milyon euro maaş artı şampiyonluk ve Avrupa Ligi bonuslarıyla’ karşı karşıya kaldığı bildirilirken, tarafların sözlü olarak el sıkıştığı ifade edildi.
Türkiye’den ayrıldıktan sonra Portekiz’de hatrı sayılı bir iş insanı olan ve Jorge Jesus’u ikna eden Emre Can’ın görüşmeleri anbean takip ettiği anlaşılırken, başkanın Jorge Jesus’a ‘kadromuzun hemen hemen yüzde 90’ı hazır, birkaç ufak dokunuş yapacağız yani transfer anlamında ekstra talepleri kabul edemeyiz’ dediği, 67 yaşındaki çalıştırıcının ise bu durumu kabul ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe camiasının gelmiş geçmiş en prestijli başkanlarından biri olan Ali Şen eski yol arkadaşı Emre Can-Jorge Jesus-Ali Koç ve İsmail Kartal hakkında Şampiy10’a çok önemli açıklamalarda bulunurken, Şen’in ‘İsmail Kartal’ın ismi Hans İsmailov olsaydı ve 5 milyon euro’dan da aşağı da çalışmasaydı başkan hocayla yollarını ayırabilir miydi?’ İfadeleri oldukça dikkat çekti.
İşte Ali Şen’in İsmail Kartal ve Jorge Jesus sözleri…
Bir teknik adam var moral olarak bitmiş, ligden kopmuş bir takımın başına geçiyor, son 6 maçın hepsini kazanıyor ve bir anda takımı 2.yapıyor. Şimdi bu hocanın adı Hans İsmailov olsaydı ve kendini pahalıya satıp yıllık 5 milyon euro’dan aşağı çalışmam deseydi sayın Ali Koç yine yolları ayırır mıydı?’