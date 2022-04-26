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FenerbahçeSON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'
• 26 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'

Jorge Jesus'la masaya oturmak için Portekiz'e giden ve Ali Şen döneminde yöneticilik yapan Emre Can'la birlikte görüşmeleri sürdüren Ali Koç'un başarılı teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli cephedeki o sıcak gelişme...

• 26 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:
1SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...
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Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal üçgeninde gidip gelen, son olarak Portekizli teknik adamla görüşmek için Portekiz’e çıkarma yapan Ali Koç’un 14 kupalı hocayla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

2SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Emre Can’ın yürüttüğü görüşmelere resmi anlamda dahil olan ve önce Jorge Jesus’un avukatı Hugo Vaz Terra ile bir araya gelen Koç’un ‘Yıllık 5,5 milyon euro maaş artı şampiyonluk ve Avrupa Ligi bonuslarıyla’ karşı karşıya kaldığı bildirilirken, tarafların sözlü olarak el sıkıştığı ifade edildi.

3SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

Türkiye’den ayrıldıktan sonra Portekiz’de hatrı sayılı bir iş insanı olan ve Jorge Jesus’u ikna eden Emre Can’ın görüşmeleri anbean takip ettiği anlaşılırken, başkanın Jorge Jesus’a ‘kadromuzun hemen hemen yüzde 90’ı hazır, birkaç ufak dokunuş yapacağız yani transfer anlamında ekstra talepleri kabul edemeyiz’ dediği, 67 yaşındaki çalıştırıcının ise bu durumu kabul ettiği aktarıldı.

4SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

Fenerbahçe camiasının gelmiş geçmiş en prestijli başkanlarından biri olan Ali Şen eski yol arkadaşı Emre Can-Jorge Jesus-Ali Koç ve İsmail Kartal hakkında Şampiy10’a çok önemli açıklamalarda bulunurken, Şen’in ‘İsmail Kartal’ın ismi Hans İsmailov olsaydı ve 5 milyon euro’dan da aşağı da çalışmasaydı başkan hocayla yollarını ayırabilir miydi?’ İfadeleri oldukça dikkat çekti.

5İşte Ali Şen’in İsmail Kartal ve Jorge Jesus sözleri…

İşte Ali Şen’in İsmail Kartal ve Jorge Jesus sözleri…

Bir teknik adam var moral olarak bitmiş, ligden kopmuş bir takımın başına geçiyor, son 6 maçın hepsini kazanıyor ve bir anda takımı 2.yapıyor. Şimdi bu hocanın adı Hans İsmailov olsaydı ve kendini pahalıya satıp yıllık 5 milyon euro’dan aşağı çalışmam deseydi sayın Ali Koç yine yolları ayırır mıydı?’

6SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

İsmail Kartal’ı Fenerbahçe’ye getiren benim 1982’de Gaziantep’ten iki futbolcu almıştım biri Yaşar diğeri İsmail Kartal. Bence hoca kesinlikle takımda kalmalı.

7SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

Ali Koç’un Jorge Jesue tasarrufu varsa Emre Can son derece iyi bir Fenerbahçelidir camia ona rahatlıkla güvenebilir. Ali Koç’a yardımcı oluyorsa bundan mutluluklar duyarız.

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- Anahtar teslim hoca olduğu düşünülüyor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonlukları var. Lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

9SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

- Jorge Jesus güçlü bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var.

10SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor.

11SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor.

12SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

- Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.

13SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor.

14SON DAKİKA Ali Koç Jorge Jesusla anlaşmaya vardı Maaş tamam ama transfer...

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SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'

SON DAKİKA! Ali Koç Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı! 'Maaş tamam ama transfer...'