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GalatasaraySon bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
• 10 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:

Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan tam olarak istediğini alamayan Galatasaray'da orta saha arayışlarına devam ediliyor. Belçika basınında yer alan habere göre; Cimbom B.Dortmund'la yollarını ayıracak olan yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

• 10 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
1Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
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Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan ve kadro mühendisliği konusunda büyük problemler yaşayan Galatasaray, ön libero mevkii için uzun süren çalışmalar sonrası Pulgar'da karar kılmıştı.

2Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Galatasaray, Pulgar transferi sonrası rahatladığını düşünse de, Şilili yıldızdan da istenen verim alamamış ve Pulgar, forma giymekte bir hayli zorlanmıştı. Öte yanda Pulgar transferinde Torrent'in herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.

3Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray'ın, gündeminde tecrübe abidesi olan Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i aldığı aktarıldı.

4Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile beraber Witsel ile İtalyan devi Juventus da ilgileniyor. Galatasaray ve Juventus'un yanı sıra, LA Galaxy ve LA FC'nin de Axel Witsel için nabız yokladığı kaydedildi.

5Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Tecrübeli yıldızın, Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesi sonrası serbest statüsüne geçeceği, Borussia Dortmund ile yola devam etmek istemediği de haberde yer alan bilgilerden biri oldu.

6Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

Kariyerine Standart Liege altyapısında başlayan Witsel, daha sonra Benfica, Zenit, TJ Quanjian, TJ Tianhai ve Borussia Dortmund formalarını giymişti. Axel Witsel, bu sezon toplamda 37 müsabakada forma giyerken 1 gol üretti ve 2433 dakika sahada kaldı. (Fotomac)

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8Son bir transfer kıyağı Berkan ve Taylanın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor

 

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