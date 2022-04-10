• 10 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
Son bir transfer kıyağı! Berkan ve Taylan'ın yerine dünyaca ünlü bir yıldız geliyor
Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan tam olarak istediğini alamayan Galatasaray'da orta saha arayışlarına devam ediliyor. Belçika basınında yer alan habere göre; Cimbom B.Dortmund'la yollarını ayıracak olan yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.
• 10 Nisan 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan ve kadro mühendisliği konusunda büyük problemler yaşayan Galatasaray, ön libero mevkii için uzun süren çalışmalar sonrası Pulgar'da karar kılmıştı.
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Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray'ın, gündeminde tecrübe abidesi olan Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i aldığı aktarıldı.
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