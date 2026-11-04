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GündemŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi
HaberlerGündem Haberleri ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

04.11.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

ŞOK’un 4 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri Arzum kahve makineleri, leopar desenli ev ve giyim ürünleri, kışlık battaniyeler ve emaye tencereler. Fiyatlar 30 TL ile 3.999 TL arasında. İşte ŞOK 4 Kasım kataloğunun tam fiyat listesi.

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1ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK 4 KASIM 2026 KATALOĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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ŞOK’un yeni haftalık aktüel ürünleri 4 Kasım 2026 Çarşamba sabahı raflarda olacak. Kampanya 4-10 Kasım tarihleri arasında geçerli. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için çok aranan ürünler ilk günlerde tükenebilir.

2ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK’TA BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

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Bu haftanın öne çıkan ürünleri:

Arzum Okka kahve makinelerileopar desenli kazak, çanta, mum ve aksesuarlarkış için battaniye ve nevresim takımları ahşap kulplu siyah emaye tencereler Torima mini kamera ve manyetik powerbank gibi elektronik ürünler

3ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK 4 KASIM 2026 ELEKTRONİK VE KÜÇÜK EV ALETLERİ FİYATLARI

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Ürün Fiyat Arzum Okka Intenso Kapsül Kahve Makinesi 3.999 TL

Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 2.199 TL

Arzum Piano Su Isıtıcı 2.099 TL

Magnetic Selfie Wireless Powerbank 799 TL

Torima Mini Kamera 750 TL

Piranha Leopar Desenli Kulaklık 499 TL

Panda ve Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL

4ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK LEOPAR DESENLİ ÜRÜNLER: KAZAK, ÇANTA, MUM

Katalogda en çok dikkat çeken ürünler, son dönemde talep gören leopar desenli ürünler.Ürün Fiyat

Kadın Leopar Desenli Triko Kazak 799 TL

Kadın Charmlı Omuz Çantası 599 TL

Büyük Boy Pelüş Makyaj Çantası 350 TL

Küçük Boy Pelüş Makyaj Çantası 299 TL

Leopar Temalı Baton Mum 125 TL

Desenli Teneke Kokulu Mum 125 TL

Desenli Baton Mum 125 TL

3'lü Metal Desenli Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 125 TL

Dinarsu Fırın Eldiveni 125 TL

Kadın Fular 100 TL

5ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK mutfak ürünleri: Emaye tencere ve çay takımı

Ürün Fiyat

Kızartma Tenceresi 499 TL

Ahşap Kulplu Siyah Emaye Tencere (3 farklı boy) 350 / 399 / 450 TL

Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 350 TL

Dinarsu Mutfak Önlüğü 125 TL

Sarkap Home Metal Desenli Yuvarlak Tepsi 100 TL

6ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK battaniye, nevresim ve giyim fiyatları Ürün Fiyat

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 999 TL

Dinarsu Ultra Çift Kişilik Battaniye 999 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 799 TL

Sarar Pamuklu Soft Scotch Çift Kişilik Battaniye 450 TL

Pamuklu Soft Scotch TV Battaniyesi 299 TL

Kadın Pelüş Terlik 275 TL

2'li Kadın Kaşkorse Bato Slip 150 TL

2'li Kadın Kaşkorse Slip 125 TL

Kadın Pelüş Soket Çorap 100 TL2'li Kadın Desenli Soket Çorap 100 TL

7ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

ŞOK kasa arkasında indirim var mı?

Evet. Bu hafta 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kasa arkası ürünlerini indirimli fiyattan alabiliyor:

Ürün Kasa arkası fiyatı

54 g Ülker Passion Sütlü Çikolata 30 TL

50 g Nescafe Gold Ekonomik Paket 119 TL

350 g Koska Helva 90 TL

Ayrıca 30'lu Sleepy Bionatural Premium Plus Hijyenik Ped ve 1100 ml Pril Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 99'ar TL’ye satılıyor.

Sıkça sorulan sorular

ŞOK’ta indirimli ürünler hangileri?

4 Kasım kataloğunda Arzum kahve makineleri, Torima mini kamera, leopar desenli kazak ve çantalar, Dinarsu ve Sarar battaniyeler, emaye tencereler ve Paşabahçe çay takımı indirimde.

ŞOK fiyatları ne kadar?

Bu haftanın aktüel ürünleri 30 TL ile 3.999 TL arasında. En pahalı ürün 3.999 TL’lik Arzum Okka Intenso kapsül kahve makinesi.

ŞOK 4 Kasım kataloğu ne zamana kadar geçerli?Kampanya 4 Kasım Çarşamba başlıyor ve 10 Kasım Salı’ya kadar sürüyor. Ürünler stoklarla sınırlı.

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