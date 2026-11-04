ŞOK 4 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU! ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Arzum kahve makinesi, leopar desenli ürünler ve tam fiyat listesi

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ŞOK kasa arkasında indirim var mı?



Evet. Bu hafta 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlar kasa arkası ürünlerini indirimli fiyattan alabiliyor:



Ürün Kasa arkası fiyatı



54 g Ülker Passion Sütlü Çikolata 30 TL



50 g Nescafe Gold Ekonomik Paket 119 TL



350 g Koska Helva 90 TL



Ayrıca 30'lu Sleepy Bionatural Premium Plus Hijyenik Ped ve 1100 ml Pril Sirke Etkili Bulaşık Deterjanı 99'ar TL’ye satılıyor.



Sıkça sorulan sorular



ŞOK’ta indirimli ürünler hangileri?



4 Kasım kataloğunda Arzum kahve makineleri, Torima mini kamera, leopar desenli kazak ve çantalar, Dinarsu ve Sarar battaniyeler, emaye tencereler ve Paşabahçe çay takımı indirimde.



ŞOK fiyatları ne kadar?



Bu haftanın aktüel ürünleri 30 TL ile 3.999 TL arasında. En pahalı ürün 3.999 TL’lik Arzum Okka Intenso kapsül kahve makinesi.



ŞOK 4 Kasım kataloğu ne zamana kadar geçerli?Kampanya 4 Kasım Çarşamba başlıyor ve 10 Kasım Salı’ya kadar sürüyor. Ürünler stoklarla sınırlı.