Şoför otobüsü donattı: Muş'ta oyuncaklı otobüse yoğun ilgi var

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"Yolcuların güzel vakit geçirmesini, çocukların binince fotoğraf çekebilmesini istedim. Gelenler oluyor, oyuncaklarla oynayanlar var. İsteyen çocukları da kırmıyorum; birkaç parçayı hediye ettim. Özellikle bazı yolcular duraklarda bekleyip ‘03 numaralı araç gelsin’ diye tercih ediyor. Gördüklerinde seviniyorlar, gelip fotoğraf çekiyorlar, sohbet ediyoruz. Günümüz böyle keyifli geçiyor" dedi.