Sivas'ta kaplıcanın kaynar suyu soğuk havada görsel şölen oluşturuyor
Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Kaplıcası içerisinde bulunan Altınkale, kışın ayrı bir özelliğe bürünüyor. Etrafı karla kaplanan Altınkale'nin havuzlarından fışkıran 45 derecelik sıcak suyun soğukla buluşması sonucu çıkan buhar, görsel şölen sunuyor.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)
• 03 Aralık 2024 - 12:23 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA)
• 03 Aralık 2024 - 12:23 • Son Güncelleme: