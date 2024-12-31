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GündemSivas'ta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor
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Sivas'ta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş, atık demir parçalarına yeniden hayat veriyor. Küçük yaşlarda babasının oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çataltaş, yıllar içinde bu becerisini bir sanata dönüştürdü. Mehmet Çataltaş 'Ben aslında geri dönüşüm yapıyorum. Bir tezgâhtan alıp başka bir tezgâha koyarken sadece ürüne makyaj yapıyorum' dedi.

İHA
• 31 Aralık 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Aralık 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesi sanayi sitesinde demir doğrama işiyle uğraşan Mehmet Çataltas (40) adeta mesleğini konuşturuyor.

2Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Küçükken babasının kendisine oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya karar veren Çataltaş, demir parçalarından yaptığı dikkat çekici ürünlerle adından söz ettiriyor.

3Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Çataltaş, sıradan malzemeleri kimi zaman günlerce kimi zaman aylarca çaba sarf ederek sıra dışı eserlere dönüştürüyor.

4Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden otomobil, avizeden sinek ve dikiş makinesinden silah yapan usta, görenleri kendine hayran bırakıyor.

5Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Çataltaş, yeteneğinin çocukluğunu yaşayamamaktan geldiğini söyleyerek, “Ben aslında geri dönüşüm yapıyorum. Bir tezgâhtan alıp başka bir tezgâha koyarken sadece ürüne makyaj yapıyorum.

6Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Ütüden korsan gemisi, yangın tüpünden araba, avize ve kaşıklardan sinek, tırpan ve avize sapından kılıç, dikiş makinesinden tüfek, ayakkabı burnundan helikopter yaptım.

7Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Bu yeteneğim çocukluğumu yaşayamamaktan geliyor. Emeklerimin karşılığının olmasını isterim. Elimizden birisi tuttuğu takdirde bunların konuşan modellerini bile yaparım. Robot yapmıştım yapımı yaklaşık 6-7 ay sürdü.

8Sivasta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor

Elimde başka bir iş olmadığı takdirde planladığım ürünü bir ayda tamamlayabilirim. Ürüne göre yapım süresi de değişiyor. Hayal edilebilecek her şeyi yapabilirim” dedi.