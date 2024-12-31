Sivas'ta demir doğrama ustası çocukluk hevesiyle şekil verdiği demirle şimdi sanat eseri yapıyor
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş, atık demir parçalarına yeniden hayat veriyor. Küçük yaşlarda babasının oyuncak alamaması üzerine kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Çataltaş, yıllar içinde bu becerisini bir sanata dönüştürdü. Mehmet Çataltaş 'Ben aslında geri dönüşüm yapıyorum. Bir tezgâhtan alıp başka bir tezgâha koyarken sadece ürüne makyaj yapıyorum' dedi.
İHA
• 31 Aralık 2024 - 11:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Aralık 2024 - 11:39 • Son Güncelleme: