Sivas'ta çocukların yeni adresi burası! emekliliğini çocuklara adadı, Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurdu

'YETER Kİ ÇOCUKLARIN CANI SAĞOLSUN'

Bir gün bu arazide torununun minik bir ev istemesi üzerine bu minik evlerden yapan Namoğlu, “Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi” şeklinde konuştu. Yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, oluşturduğu çocuk köyüne 28 minik ev yaptı. Minik evlerin her birinin yapımı için yaklaşık 1 hafta emek sarf eden Namoğlu, “Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter” dedi.