Sivas'ta buz tutan göllerde eskimo usulü balık avlama! En az 3 ay buzlu kalıyor
Sivas'ta soğuk havaların etkisiyle bölgenin en büyük gölü Tödürge ile Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte yüzeyi buzla kaplanan göller güzel görüntüler oluşturdu. Hafik ilçe merkezi yakınında bulunan Hafik Gölü'nde ise balıkçılar, gölün yüzeyinde bulunan buzları kırarak Eskimo usulü balık avladı.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA)
• 04 Aralık 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA)
• 04 Aralık 2024 - 11:14 • Son Güncelleme: