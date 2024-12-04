Sivas'ta buz tutan göllerde eskimo usulü balık avlama! En az 3 ay buzlu kalıyor

Buz tutunca da uzun süre kalıyor. Havanın durumuna göre 2-3 ay buzlu kalıyor. Yüzey buz tutunca buzları kırıp balıklara hava aldırıyoruz. Buz kırılmazsa balıklar ölüyor. Aynı zamanda da yemek için de avlanma yapıyoruz. Burada sazan, gümüş, çay balığı gibi çeşitler var dedi.