Sivaslı demir yolu çalışanının fotoğrafları uluslararası yarışmada oylanıyor
Sivas'ta demir yolu çalışanı Doğan Karapınar'ın (60) çektiği iki fotoğraf, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) 'Dünyayı ileriye taşımak' sloganı ile dünya çapındaki ulaştırma çalışanları arasında düzenlediği yarışmada, oylamaya değer eserler arasına seçildi. 17 Ekim'de sonuçlanacak oylamada birinci olan eser sahibi ödüllendirilecek.
Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
• 11 Ekim 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
• 11 Ekim 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: