Sivaslı demir yolu çalışanının fotoğrafları uluslararası yarışmada oylanıyor

Vagon teknisyeni olan Taner Güldemir ise "Doğan bey ile yaklaşık 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Kendisi tam bir fotoğraf tutkunudur. Demir yolları çalışmaları hakkında uluslararası bir yarışmaya girdi. Biz de canı gönülden destekliyoruz. Tüm halkımızdan da desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz" diye konuştu. 17 Ekim'e kadar sürecek olan oylama sonucunda, birinci olan fotoğrafın sahibi ödüllendirilecek.