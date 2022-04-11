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    SağlıkŞişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor
    HaberlerSağlık Haberleri Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor
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    Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Şişliği alıyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Ramazan ayı ile birlikte tüketiminde artış oldu. Aynı zamanda kalbe ve beyne de faydası bulunuyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Pek çok yiyecekte kullanılıyor. Tamamen doğal olanlar ise vatandaşların tercih sebebi olmasında büyük oranda etkili. Ramazan ayında talep çoğaldı.

    • 11 Nisan 2022 - 14:27 • Son Güncelleme:
    • 11 Nisan 2022 - 14:27 • Son Güncelleme:
    1Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Ramazan ayında tahine talep daha da arttı. Gün boyu dar vakitler arasındaki iftar ve sahur yemekleri ve ara dönemdeki çeşitli atıştırmalar birçok insanda şişkinliği ve hazımsızlığı da beraberinde getiriyor.

    2Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Bu tür problemlerin önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, doğal şifa kaynağı olan tahine yöneliyor. Susamdan yapılan tahinler pide, kahvaltı, yemek, çörek, tatlı gibi birçok günlük yiyecekte kullanılıyor.

    3Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    İftar sonrası yenilen tatlıların üzerine dökülen tahinler diyabet hastaları için de fayda sağlıyor. Eskişehir’de 30 yıldır esnaf olan Selim Yalçıner, ramazanın gelişiyle tahine olan talebin arttığını belirtti.

    4Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Vatandaşların ağır yemeklerin oluşturduğu rahatsızlıktan kurtulmak için tahin tüketimine özel gösterdiğini belirten Yalçıner, “Tahin genel olarak vatandaşların sıkça tercih ettikleri bir gıda maddesi. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğu için insanlar her fırsatta tahin tüketmeye çalışıyor. Taze susamdan çekildiği için herhangi bir koruyucu madde olmuyor.

    5Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Tamamen doğal olması da sağlık için faydalarını arttırıyor. Tabi marketlerde satılan paketli ürünler için aynı faydaları sağladığını söyleyemeyiz.

    6Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Açık, koruyucu madde olmayan ve taze çekilmiş tahinler sağlık için faydalı. Vatandaşlar da ramazan ayında tahine daha fazla talep gösteriyor.

    7Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Beyin, kalp gibi organlara iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin aynı zamanda şişliği alıyor ve hazmı kolaylaştırıyor. Ramazan ayında da vatandaşlar yemeklerde, kahvaltılarda, pidelerde, böreklerde sıkça tercih ediyor.

    8Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

    Diyabet hastaları da tatlıların üzerine dökerek tahin tüketiyor. Şeker oranını azalttı ve rahatsız etmediğini söylüyorlar.” dedi.

    9Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı Ramazanda tüketimi arttı Bağışıklığı da güçlendiriyor

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