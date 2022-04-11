Şişkinlik ve hazımsızlığa çok iyi geliyor, doğal şifa kaynağı! Ramazan'da tüketimi arttı! Bağışıklığı da güçlendiriyor

Vatandaşların ağır yemeklerin oluşturduğu rahatsızlıktan kurtulmak için tahin tüketimine özel gösterdiğini belirten Yalçıner, “Tahin genel olarak vatandaşların sıkça tercih ettikleri bir gıda maddesi. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğu için insanlar her fırsatta tahin tüketmeye çalışıyor. Taze susamdan çekildiği için herhangi bir koruyucu madde olmuyor.